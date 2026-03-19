Preparan programa integral para proteger a más de 5 mil corredores en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Jefatura de Gabinete, diseña un programa integral de movilidad y seguridad para proteger a los cerca de 5 mil corredores activos que transitan diariamente por la ciudad. César Iván Moreno Aguirre, Jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, informó que trabajan con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible para establecer lineamientos claros en los corredores y zonas de alta afluencia.

“Hemos efectuado ya varias labores, todo temas de pasos peatonales, temas de respeto y lineamientos para los corredores, temas de velocidad”, explicó el funcionario sobre las acciones que ya se encuentran en marcha. Moreno Aguirre destacó que el enfoque principal está en la prevención: “Estamos trabajando mucho en concientización de los conductores, sobre todo en las zonas pico y en las horas que corren (los deportistas)”, señaló. La administración municipal proyecta tener listo este esquema de seguridad a corto plazo. “Lo buscaremos presentar antes de Semana Santa, presentaremos un producto ya integral”, confirmó el Jefe de Gabinete sobre la fecha de lanzamiento. Este esfuerzo es una colaboración entre la Comisaría de Seguridad, los clubes de corredores y la Jefatura de Gabinete, con el fin de formalizar un registro y mejorar la convivencia entre vehículos y peatones.

COMUNIDAD RUNNER ES NUMEROSA Según estimaciones oficiales, la comunidad deportiva es numerosa y constante. “Van a empezar a ver que ahorita que van a empezar a calcular que hay cerca de 5,000 corredores activos permanentes en Saltillo”, detalló Moreno. Sobre la incidencia de percances, el funcionario precisó que, aunque las cifras son bajas, el objetivo es llegar a cero fatalidades tras los eventos registrados durante el año pasado en la capital del estado.

“El año pasado se dieron tres accidentes: uno mortal y dos de gravedad. Relativamente podemos decir que no son tantos, pero la idea es que no pasen”, subrayó el titular de Proyectos Estratégicos. Con esta estrategia, las autoridades buscan que los espacios públicos sean seguros para el ejercicio, reforzando la vigilancia y la cultura vial en los sectores de mayor presencia de corredores en la ciudad.

Publicidad

Temas

Corredores Gobierno

Localizaciones

Coahuila Saltillo

