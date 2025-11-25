¡Prepárate! Mañana bajan las temperaturas en Saltillo

Saltillo
/ 25 noviembre 2025
    ¡Prepárate! Mañana bajan las temperaturas en Saltillo
    La temporada de frentes fríos 2025-2026 contempla hasta 48 sistemas que afectarán al país. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El Frente Frío 16 avanza por el Norte y el Noreste del país, impulsando un descenso notable en las temperaturas, vientos fuertes y posibilidad de lluvias en el Sureste de Coahuila

El Frente Frío número 16 continúa su desplazamiento por el Norte de México y se extiende hacia el Noreste, generando un importante aumento en la nubosidad y modificando de forma significativa las condiciones atmosféricas en la región.

En Saltillo, el descenso será gradual pero perceptible desde este martes. La capital coahuilense registrará una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 13 por la noche, con cielos medio nublados y una humedad superior al 90 por ciento, lo que incrementará la sensación térmica de frío.

Sin embargo, el cambio más drástico llegará mañana miércoles, cuando se espera una máxima de apenas 16 grados y una mínima de 9, acompañadas de un 40 por ciento de probabilidad de chubascos aislados.

Esta variación anticipa uno de los episodios más fríos del mes. Para el jueves, el clima se mantendrá fresco, con una máxima de 20 grados y una mínima de 10, mientras que la posibilidad de lluvia descenderá a solo 6 por ciento.

VIENTOS DE HASTA 60 KM/H Y LLUVIAS DISPERSAS EN COAHUILA

Además del descenso térmico, Coahuila podría experimentar rachas de viento de entre 50 y 60 km/h, especialmente en zonas abiertas, carreteras y áreas montañosas. Estas condiciones podrían favorecer la presencia de tolvaneras, torbellinos y reducción de visibilidad, por lo que se recomienda extremar precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé lluvias dispersas de hasta 10 mm en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, aunque sin riesgo de acumulaciones significativas.

La masa de aire polar asociada a este sistema cubre el Noroeste, parte del Centro y zonas del Occidente del país, provocando un ambiente notablemente más frío durante las tardes y, sobre todo, en las noches.

LA TEMPORADA 2025-2026: HASTA 48 FRENTES FRÍOS

La temporada oficial de frentes fríos 2025-2026 inició en septiembre y se extenderá hasta mayo del próximo año. Para este periodo, el SMN contempla hasta 48 sistemas, una cifra significativa que podría traer varios episodios de bajas temperaturas.

Octubre ha sido, hasta ahora, el mes con mayores afectaciones al registrar siete frentes fríos, la misma cantidad que se espera para diciembre.

La distribución estimada de estos sistemas será la siguiente:

Septiembre: 4

Octubre: 7

Noviembre: 6

Diciembre: 7

Enero: 6

Febrero: 5

Marzo: 6

Abril: 5

Mayo: 3

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ENFERMEDADES Y ACCIDENTES

Con el avance de estos sistemas, las autoridades recomiendan a la población prepararse para el frío extremo, especialmente durante madrugadas y noches. Entre las medidas principales figuran abrigarse adecuadamente, ventilar con cuidado los espacios donde se utilicen calefactores y evitar conducir en carreteras resbaladizas por lluvias o bancos de niebla.

La presencia de neblina —que puede reducir la visibilidad a menos de un kilómetro— representa un riesgo considerable, sobre todo en las primeras horas del día. También se exhorta a proteger a mascotas, ganado y cultivos, particularmente en zonas rurales.

Respecto al viento, se aconseja mantenerse alerta ante posibles rachas fuertes que puedan derribar objetos o convertirlos en proyectiles. En caso de observar torbellinos o tolvaneras, se sugiere buscar refugio inmediato.

Si se detecta actividad eléctrica, es indispensable alejarse de árboles, canchas, cuerpos de agua y albercas, por ser puntos susceptibles a descargas.

Temas


Clima
Frente Frío

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Conagua

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

