Colectivas feministas convocan a marcha del 8M; partirá al mediodía hacia el Zócalo

CDMX.- La Coordinación 8M, integrada por colectivas feministas de la Ciudad de México, convocó a la marcha del próximo domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan con destino al Zócalo capitalino.

En una videoconferencia de prensa, las organizadoras señalaron que la movilización busca denunciar la persistencia de la violencia contra las mujeres y contra disidencias, y exigir justicia para víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Las desconozco’... Zoé Robledo sobre las razones por las que Coahuila no forma parte del IMSS-Bienestar

Con apoyo logístico de la Confederación Sindical de las Américas, Joss Espinosa, integrante del colectivo “Pan y Rosas México”, afirmó: “Marchamos en esta ocasión por diversas demandas y exigencias y sobre todo señalando que en este país la violencia contra las mujeres y contra las disidencias no se detiene y porque exigimos justicia y sigue habiendo una deuda pendiente para las víctimas dentro de este país”.

Las organizadoras plantearon demandas vinculadas con la erradicación de distintas formas de violencia, así como con derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho al aborto.

TE PUEDE INTERESAR: Tatiana Clouthier anuncia aspiraciones a la gubernatura de Nuevo León en 2027 con Morena

Espinosa sostuvo que, pese a discursos oficiales sobre una disminución de homicidios, la violencia no cede, y citó cifras atribuidas a Amnistía Internacional para dimensionar el problema. “De acuerdo con amnistía internacional, entre enero y octubre del dos mil veinticinco, dos mil trescientas setenta y ocho mujeres fueron asesinadas de manera violenta y dos mil novecientas uno fue desaparecidas en México”, dijo.

Sobre la organización de la movilización, se informó que la marcha saldrá a las 12:00 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan y avanzará hacia la plancha del Zócalo, donde se leerá un pronunciamiento conjunto.

TE PUEDE INTERESAR: Guerra se amplía a milicias con apoyo iraní, mientras aviones de Israel y EU golpean Irán

Las convocantes indicaron que la columna será encabezada por familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, así como sobrevivientes, y después se integrarán distintos contingentes conforme a los acuerdos de la Coordinación.

Al concluir el arribo al Zócalo, se prevé abrir una lista de oradoras, como parte del cierre de la jornada en la capital.