Primera brigada de salud de Cáritas llega a jardín de niños

Saltillo
/ 27 febrero 2026
    Primera brigada de salud de Cáritas llega a jardín de niños
    La directora de Cáritas Saltillo, Alondra Mata Loyola y la directora del plantel, Judith Rodríguez Gaona, destacaron que estas jornadas benefician directamente a las familias. SARAH ESTRADA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

Es la primera vez que la organización realiza una brigada en nivel preescolar; se busca detectar a tiempo problemas de salud visual, vacunación y desarrollo infantil.

Por primera vez en su historia, Cáritas de Saltillo llevó una brigada de salud a un jardín de niños, con el objetivo de detectar de manera temprana problemas médicos en la infancia y evitar que avancen hasta etapas más graves que impacten el desarrollo y desempeño escolar de las y los menores.

La Primera Brigada de Salud Escolar 2026 se realizó en el jardín de niños Rosemary Carolyn Fishburn TV, en la colonia Misión Cerritos, donde durante dos días se brindaron servicios médicos, visuales, odontológicos y de vacunación a 125 niñas y niños.

TE PUEDE INTERESAR: Llaman en Coahuila a revisar reforma de 40 horas con enfoque de género

La directora de Cáritas Saltillo, Alondra Mata Loyola, explicó que esta nueva estrategia responde a los hallazgos obtenidos en brigadas anteriores, donde detectaron casos avanzados que pudieron atenderse antes si se intervenía desde edades tempranas.

“Es la primera brigada del 2026 y la primera en la historia de Cáritas en un jardín de niños. Optamos por explorar este formato para ganarle tiempo a la detección de casos y poder tener una intervención oportuna en el acceso a la salud de las infancias”, dijo.

DETECTAN ESQUEMAS DE VACUNACIÓN INCOMPLETOS

Detalló que en los últimos dos años se identificaron esquemas de vacunación incompletos, problemas de salud visual y condiciones médicas avanzadas, por lo que se decidió intervenir desde nivel preescolar para reducir riesgos y atenderlos a tiempo.

“En temas de salud visual, el niño aprende a ver. No es solo lo que el ojo capta, es un proceso de interpretación, profundidad y perspectiva. Incluir estas revisiones desde jardín de niños responde a la realidad actual de nuestras familias”, comentó.

La directora del plantel, Judith Rodríguez Gaona, destacó que la brigada beneficia directamente a las familias al acercar los servicios sin necesidad de traslados, además de que la comunidad mostró disposición para participar en la vacunación y revisiones médicas.

“Son servicios completamente gratuitos que favorecen a los niños y a sus familias. Los padres estaban esperando la brigada porque son una comunidad muy participativa y preocupada por la salud de sus hijos”, compartió.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: En un mes inicia paso a desnivel en Fundadores y bulevar Santa Lucía

La jornada contó con la participación de personal médico, residentes en pediatría del Hospital Materno Infantil, voluntariado del IMSS, Club Rotario Industrial, Óptica Polaris y estudiantes de la Facultad de Medicina, lo que permitió ampliar la cobertura de atención.

PROYECTAN MÁS BRIGADAS

Para este 2026, Cáritas Saltillo proyecta realizar cuatro brigadas de salud escolar, dos en jardines de niños y dos en primarias, priorizando planteles ubicados en contextos de mayor vulnerabilidad.

“Las escuelas que estén interesadas pueden solicitar una brigada mediante un proceso formal; evaluamos condiciones de vulnerabilidad y perfiles de la población infantil para definir dónde intervenir”, explicó Mata Loyola.

Con este arranque, la organización busca consolidar un modelo de prevención en salud infantil desde los entornos educativos, acercando servicios básicos a niñas y niños que, de otra forma, tendrían más dificultades para acceder a ellos.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

