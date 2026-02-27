Llaman en Coahuila a revisar reforma de 40 horas con enfoque de género

El Frente X las 40 horas Coahuila llamó al gobernador Manolo Jiménez y al Congreso del Estado, encabezado por la diputada Luz Elena Morales, a revisar a fondo la reforma de reducción de la jornada laboral aprobada a nivel federal, al considerar que contiene elementos que podrían precarizar las condiciones de trabajo, especialmente para las mujeres.

El posicionamiento surge luego de que el Congreso de la Unión avaló la reforma y de que, en otros estados, comenzó su aprobación en congresos locales en cuestión de horas, un escenario que —advirtió el colectivo— podría repetirse en Coahuila.

Azael Charles, integrante del frente, explicó que la aprobación federal se dio en un contexto que ya se anticipaba y con una narrativa oficial que, dijo, no refleja el contenido completo de la reforma.

“Ya nos esperábamos esta situación. Desde antes ya se veía venir que se iba a publicar en el Diario Oficial y que en los estados se iba a replicar de forma inmediata, sin una revisión real del contenido”, señaló.

En ese sentido, indicó que en la entidad se abre una ventana para exigir que el análisis local no se limite a replicar lo aprobado a nivel federal. “Queremos exigir congruencia, porque a nivel federal se pronunciaron a favor en lo general, pero en lo particular votaron en contra de aspectos clave y aun así la reforma pasó”, sostuvo.

CAMBIOS PARA TRABAJADORES

El colectivo señaló que la reforma, aunque se presenta como una reducción de la jornada laboral, incluye disposiciones que podrían generar efectos adversos en la práctica.

“Esta reforma no garantiza dos días de descanso obligatorios, amplía el rango de horas extra para alcanzar el pago triple y cambia el concepto de jornada laboral, lo que puede abaratar el tiempo extra y dejar fuera tiempos como comida o pausas”, compartió Charles.

“No vamos a ver un cambio en el régimen laboral sino hasta dentro de cinco años, mientras tanto se mantienen las mismas condiciones”, agregó.

FALTA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Uno de los puntos centrales del llamado es la ausencia de un enfoque de género en la reforma, lo que, advirtió el frente, podría impactar de manera desproporcionada a las mujeres.

“Las mujeres tienen una doble jornada por las tareas de cuidado y del hogar. Salen de su trabajo y continúan con otra jornada no remunerada. Esta reforma no reconoce esa realidad y puede profundizar la precarización”, afirmó.

El colectivo señaló que la reducción de horas sin considerar los tiempos de traslado, cuidados o labores domésticas no garantiza un descanso real para este sector de la población.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante este panorama, el Frente X las 40 horas hizo un llamado directo a las autoridades estatales para que el análisis de la reforma en Coahuila incluya estos elementos.

“Se hace un llamado al gobernador Manolo Jiménez y al Congreso del Estado, en particular a la diputada Luz Elena Morales, para que se considere la perspectiva de género y de cuidados al momento de legislar”, expresó Charles.

Agregó que la discusión debe centrarse en asegurar condiciones laborales dignas y no solo en el número de horas trabajadas.

“Esto no solo es justicia laboral, también es justicia social y una forma de saldar una deuda histórica con las mujeres que han sido de las más afectadas por jornadas extenuantes”, concluyó.