Promociona Saltillo su oferta turística en el Juego de Leyendas 2026 en Monterrey

Saltillo
/ 17 enero 2026
    Promociona Saltillo su oferta turística en el Juego de Leyendas 2026 en Monterrey
    Saltillo estuvo presente en el Juego de Leyendas de Futbol, en el estadio BBVA de la Sultana del Norte. FOTO: CORTESÍA

La capital de Coahuila participó con un stand turístico en el Estadio BBVA para atraer visitantes nacionales e internacionales

GUADALUPE, N.L.- Con el objetivo de promocionar a Saltillo a nivel nacional e internacional, el Gobierno Municipal tuvo presencia en el Juego de Leyendas 2026, nacionales contra internacionales, celebrado este sábado en el Estadio BBVA, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, dentro de la zona metropolitana de Monterrey.

Esta participación forma parte de la estrategia de promoción turística de la capital de Coahuila, orientada a difundir sus principales atractivos y atraer visitantes que estarán en la región como parte de la máxima fiesta del futbol mundial, generando una derrama económica para el municipio.

$!Saltillo contó con un stand turístico en el Estadio BBVA, donde promocionó la Ruta Vinos &amp; Dinos, el Museo del Desierto y sus festivales culturales y gastronómicos.
Saltillo contó con un stand turístico en el Estadio BBVA, donde promocionó la Ruta Vinos & Dinos, el Museo del Desierto y sus festivales culturales y gastronómicos. FOTO: CORTESÍA

INTERÉS POR LA OFERTA TURÍSTICA DE SALTILLO

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, informó que miles de asistentes al partido se mostraron interesados en la oferta turística de Saltillo, al visitar el stand instalado por el Gobierno Municipal dentro del inmueble deportivo.

“Trabajamos de manera coordinada con el Museo del Desierto; además, promocionamos la Ruta Vinos & Dinos, así como los distintos festivales culturales y gastronómicos que se desarrollan en la ciudad”, señaló la funcionaria municipal.

EXPECTATIVA DE DERRAMA ECONÓMICA REGIONAL

González Rodríguez explicó que, durante el desarrollo de esta justa deportiva y otros eventos asociados que se realizarán a mediados del presente año, se espera la llegada de miles de aficionados nacionales e internacionales a Monterrey.

$!Niñas, niños y familias saltillenses asistieron al Juego de Leyendas 2026 gracias a la invitación del alcalde Javier Díaz González, como parte del programa “Activa tu parque”.
Niñas, niños y familias saltillenses asistieron al Juego de Leyendas 2026 gracias a la invitación del alcalde Javier Díaz González, como parte del programa “Activa tu parque”. FOTO: CORTESÍA

Por su cercanía, conectividad y ventajas competitivas, Saltillo se perfila como una opción atractiva de hospedaje y turismo, por lo que se prevé una importante derrama económica para la capital coahuilense.

El stand turístico de Saltillo fue instalado de manera estratégica dentro del Estadio BBVA, con el objetivo de que un mayor número de asistentes pudiera recibir información directa sobre los atractivos, rutas y eventos que ofrece la ciudad, fortaleciendo su posicionamiento como destino turístico.

LLEVA JAVIER DÍAS A AFICIONADOS SALTILLENSES AL JUEGO DE LEYENDAS

Como parte de las acciones para fomentar el deporte y la convivencia familiar, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, invitó a 160 personas al Juego de Leyendas 2026, nacionales contra internacionales.

Se trató de aficionados beneficiados con la rehabilitación de la plaza pública cercana a su domicilio, a través del programa “Activa tu parque”, esquema que se desarrolla con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la iniciativa privada, y que ha tenido resultados positivos en colonias y barrios de la ciudad.

$!Impresionante réplica de restos fósiles de dinosaurio fue colocada en el stand de Saltillo.
Impresionante réplica de restos fósiles de dinosaurio fue colocada en el stand de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

EXPERIENCIA DEPORTIVA PARA NIÑOS Y NIÑAS

Las y los asistentes, en su mayoría niñas y niños acompañados por sus padres, vivieron una experiencia única, que busca fortalecer su gusto por el deporte y promover los beneficios de la actividad física desde edades tempranas.

Además, niñas y niños que participan en ligas deportivas, junto con sus familias y seguidores de redes sociales, disfrutaron del encuentro, ya que el Municipio se hizo cargo de la transportación y el acceso al Estadio BBVA, reafirmando su compromiso con el impulso al deporte y la inclusión social.

Temas


Dinosaurios
Futbol
Juegos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


BBVA

