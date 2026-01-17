Promociona Saltillo su oferta turística en el Juego de Leyendas 2026 en Monterrey

GUADALUPE, N.L.- Con el objetivo de promocionar a Saltillo a nivel nacional e internacional, el Gobierno Municipal tuvo presencia en el Juego de Leyendas 2026, nacionales contra internacionales, celebrado este sábado en el Estadio BBVA, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, dentro de la zona metropolitana de Monterrey. Esta participación forma parte de la estrategia de promoción turística de la capital de Coahuila, orientada a difundir sus principales atractivos y atraer visitantes que estarán en la región como parte de la máxima fiesta del futbol mundial, generando una derrama económica para el municipio.

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, informó que miles de asistentes al partido se mostraron interesados en la oferta turística de Saltillo, al visitar el stand instalado por el Gobierno Municipal dentro del inmueble deportivo. "Trabajamos de manera coordinada con el Museo del Desierto; además, promocionamos la Ruta Vinos & Dinos, así como los distintos festivales culturales y gastronómicos que se desarrollan en la ciudad", señaló la funcionaria municipal. EXPECTATIVA DE DERRAMA ECONÓMICA REGIONAL González Rodríguez explicó que, durante el desarrollo de esta justa deportiva y otros eventos asociados que se realizarán a mediados del presente año, se espera la llegada de miles de aficionados nacionales e internacionales a Monterrey.

Por su cercanía, conectividad y ventajas competitivas, Saltillo se perfila como una opción atractiva de hospedaje y turismo, por lo que se prevé una importante derrama económica para la capital coahuilense. El stand turístico de Saltillo fue instalado de manera estratégica dentro del Estadio BBVA, con el objetivo de que un mayor número de asistentes pudiera recibir información directa sobre los atractivos, rutas y eventos que ofrece la ciudad, fortaleciendo su posicionamiento como destino turístico. LLEVA JAVIER DÍAS A AFICIONADOS SALTILLENSES AL JUEGO DE LEYENDAS Como parte de las acciones para fomentar el deporte y la convivencia familiar, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, invitó a 160 personas al Juego de Leyendas 2026, nacionales contra internacionales. Se trató de aficionados beneficiados con la rehabilitación de la plaza pública cercana a su domicilio, a través del programa “Activa tu parque”, esquema que se desarrolla con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la iniciativa privada, y que ha tenido resultados positivos en colonias y barrios de la ciudad.