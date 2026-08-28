Promueve IMSS Coahuila hábitos saludables entre adultos mayores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila impulsa entre sus derechohabientes adultos mayores la adopción de hábitos que contribuyan a un envejecimiento saludable, con el objetivo de preservar su bienestar físico, mental y social, así como su autonomía e independencia durante el mayor tiempo posible. La estrategia no se limita al tratamiento de enfermedades. Especialistas del organismo destacan la importancia de mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física y dar seguimiento oportuno a cualquier padecimiento que pueda afectar la calidad de vida.

La geriatra de la consulta externa del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, Nancy Martínez Vázquez, explicó que aunque durante esta etapa pueden comenzar a presentarse diversas enfermedades, identificarlas y atenderlas de manera oportuna permite reducir sus efectos y favorecer mejores condiciones de salud.

PREVENCIÓN DESDE EDADES TEMPRANAS La especialista señaló que durante las consultas familiares se promueve, además de la atención médica, la incorporación de una dieta equilibrada y ejercicio como parte de las medidas para llegar a la vejez en mejores condiciones. Advirtió que mantener un peso saludable también es importante, debido a que la obesidad puede agravar distintos problemas y afectar el sistema musculoesquelético. Entre sus consecuencias pueden presentarse dificultades de movilidad y dolores en rodillas, músculos y articulaciones que, en algunos casos, llegan a limitar la realización de actividades.

Entre los padecimientos más frecuentes en este grupo de edad se encuentran la insuficiencia renal crónica, hipertensión, diabetes y diversos problemas relacionados con los huesos y las articulaciones. Martínez Vázquez también resaltó la importancia del acompañamiento familiar, particularmente porque durante esta etapa existe mayor riesgo de sufrir accidentes. Por ello, recomendó que familiares y personas cercanas permanezcan atentos al seguimiento médico de los adultos mayores, verifiquen el cumplimiento de sus citas y apoyen en la toma de medicamentos conforme a las dosis prescritas, además de procurar que se atiendan las indicaciones de los especialistas. El IMSS reiteró que la prevención debe comenzar desde edades tempranas y señaló que promueve de manera constante los hábitos saludables entre sus derechohabientes mediante servicios como Trabajo Social y Nutrición.