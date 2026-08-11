Promueve Saltillo bienestar emocional y autonomía económica entre mujeres trabajadoras

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    Promueve Saltillo bienestar emocional y autonomía económica entre mujeres trabajadoras
    Las participantes recibieron herramientas para afrontar distintas situaciones de la vida cotidiana y fortalecer su bienestar. CORTESÍA

La plática de Bienestar Emocional promovió el reconocimiento y atención de las emociones en distintos ámbitos

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, continúa acercando a centros de trabajo acciones encaminadas al desarrollo integral, el bienestar emocional y el fortalecimiento económico de las mujeres.

Como parte de esta estrategia, personal del Instituto Municipal de las Mujeres visitó las instalaciones de IAC Saltillo, donde impartió las pláticas “Bienestar Emocional” y “Autonomía Financiera” dirigidas a su personal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-impulsa-autonomia-economica-de-mujeres-para-prevenir-la-violencia-de-genero-HI22196414

Durante estos encuentros se generaron espacios de reflexión y aprendizaje en los que las participantes recibieron herramientas prácticas para atender situaciones de la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de toma de decisiones y avanzar hacia una mayor estabilidad personal y económica.

En la plática “Bienestar Emocional” se abordó la importancia de reconocer y atender las emociones, así como de contar con recursos que permitan afrontar de mejor manera las situaciones que se presentan en los ámbitos personal, familiar y laboral.

Por su parte, el tema de “Autonomía Financiera” permitió compartir conocimientos relacionados con la administración de los recursos, la planeación y la toma de decisiones económicas, aspectos que contribuyen a fortalecer la independencia y seguridad financiera de las mujeres.

El Gobierno Municipal destacó que mantener la colaboración con empresas y centros de trabajo es fundamental para acercar programas, capacitaciones y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres.

$!La educación financiera busca fortalecer la independencia y seguridad económica de las mujeres.
La educación financiera busca fortalecer la independencia y seguridad económica de las mujeres. CORTESÍA

En este sentido, el Instituto Municipal de las Mujeres agradeció a IAC Saltillo por la confianza y disposición para trabajar de manera coordinada y facilitar estos espacios de capacitación para su personal.

A través de acciones de prevención, orientación y capacitación, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de impulsar mayores oportunidades para el desarrollo integral de las mujeres y contribuir a la construcción de una ciudad con mejores condiciones para su bienestar y crecimiento.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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