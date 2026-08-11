Promueve Saltillo bienestar emocional y autonomía económica entre mujeres trabajadoras

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, continúa acercando a centros de trabajo acciones encaminadas al desarrollo integral, el bienestar emocional y el fortalecimiento económico de las mujeres. Como parte de esta estrategia, personal del Instituto Municipal de las Mujeres visitó las instalaciones de IAC Saltillo, donde impartió las pláticas “Bienestar Emocional” y “Autonomía Financiera” dirigidas a su personal.

Durante estos encuentros se generaron espacios de reflexión y aprendizaje en los que las participantes recibieron herramientas prácticas para atender situaciones de la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de toma de decisiones y avanzar hacia una mayor estabilidad personal y económica. En la plática “Bienestar Emocional” se abordó la importancia de reconocer y atender las emociones, así como de contar con recursos que permitan afrontar de mejor manera las situaciones que se presentan en los ámbitos personal, familiar y laboral. Por su parte, el tema de “Autonomía Financiera” permitió compartir conocimientos relacionados con la administración de los recursos, la planeación y la toma de decisiones económicas, aspectos que contribuyen a fortalecer la independencia y seguridad financiera de las mujeres. El Gobierno Municipal destacó que mantener la colaboración con empresas y centros de trabajo es fundamental para acercar programas, capacitaciones y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres.

En este sentido, el Instituto Municipal de las Mujeres agradeció a IAC Saltillo por la confianza y disposición para trabajar de manera coordinada y facilitar estos espacios de capacitación para su personal. A través de acciones de prevención, orientación y capacitación, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de impulsar mayores oportunidades para el desarrollo integral de las mujeres y contribuir a la construcción de una ciudad con mejores condiciones para su bienestar y crecimiento.