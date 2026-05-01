Promueven a Saltillo como opción para visitantes del Mundial FIFA

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    Promueven a Saltillo como opción para visitantes del Mundial FIFA
    En la visita participaron más de 40 comunicadores nacionales e internacionales. REFORMA

La Oficina de Convenciones y Visitantes realizó una visita guiada para medios e influenciers

La fiebre mundialista no es exclusiva de Monterrey y de las ciudades sede del máximo evento de la FIFA.

Aprovechando su cercanía con la Sultana del Norte, la Oficina de Convenciones y Visitantes, llevó a cabo una visita guiada a medios deportivos nacionales e internacionales, así como influencers y canales dedicados al turismo, para dar a conocer la oferta turística que ofrecerán a los visitantes.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mundo-vanguardia-la-cobertura-del-mundial-2026-desde-saltillo-y-el-norte-de-mexico-EE20175133

Ubicada a tan solo 85 kilómetros de Monterrey, la capital de Coahuila es una alternativa para los aficionados que llegarán procedentes de Suecia, Túnez, Japón, Sudáfrica, Corea, además de los protagonistas del duelo de Dieciseisavos de Final que se llevará a cabo en el Gigante de Acero.

Un grupo de más de 40 comunicadores conocieron el Museo del Desierto, tuvieron la experiencia de catar los mejores vinos en los viñedos de la región, probaron los platillos emblemáticos del estado y conocieron el centro histórico de Saltillo.

Todo esto como muestra de que la capital de Coahuila está lista para recibir a miles de turistas nacionales e internacionales.

https://vanguardia.com.mx/dinero/demanda-anticipada-por-mundial-crece-saltillo-y-la-region-buscan-captar-visitantes-y-extender-la-estancia-HI20396771

“Gracias a la estrategia de comunicación que estamos llevando a cabo, es que buscamos que todos estos medios y comunicadores conozcan todo lo que ofrece principalmente el sureste de Coahuila, como Saltillo, Arteaga, General Cepeda, Ramos Arizpe y Parras”, dijo Raúl Rodarte Leos, director de OCV Saltillo.

Otro punto a destacar, es que este año la Feria de Saltillo se organizará de manera que coincida con el Fan Fest de la FIFA, además de que se blindarán la carretera y la autopista Monterrey-Saltillo por parte de las corporaciones de seguridad, para garantizar el orden y la integridad de los visitantes, quienes encontrarán disponibilidad de más de 4 mil cuartos de hotel para hospedarse.

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