Demanda anticipada por Mundial crece; Saltillo y la región buscan captar visitantes y extender la estancia

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV) señaló que el perfil del visitante con mayor interés es principalmente binacional (Estados Unidos y México), además de mercados internacionales que están anticipando su viaje, como Japón. Explicó que este tipo de turista suele planear con mayor anticipación y busca eficiencia en su itinerario.

Actualmente comienza a observarse un incremento relevante en la demanda de reservaciones hacia Monterrey, particularmente en plataformas internacionales de monitoreo, lo que confirma que el Mundial 2026 ya está generando tracción real en el mercado, afirmó Enrique López Aguirre.

De acuerdo con la plataforma “Copa Mundial 2026 Índice de viajes”, que brinda seguimiento de la evolución de la demanda mundial de viajes a los destinos anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, Canadá y México, revela un importante impulso en las reservas anticipadas en las ciudades de mayor crecimiento, con Monterrey (México) y Houston (Texas) a la cabeza del aumento de la demanda. Además, los viajeros internacionales están reservando con mayor anticipación que en ediciones anteriores, lo que refleja un alto interés en el evento.

Al comparar el desempeño entre sedes de nuestro país, Monterrey presenta un comportamiento significativamente más dinámico que otras ciudades anfitrionas en México. Mientras Monterrey registra un crecimiento de 59.2%, Guadalajara muestra una variación de menos 10.9% y Ciudad de México de 2.4% menos en el mismo periodo versus el año anterior. Este diferencial posiciona a Monterrey como una de las sedes con mayor impulso en esta etapa inicial, consolidando su papel dentro del ecosistema de Mundial y generando una oportunidad relevante para que la región norte del país capitalice este crecimiento.

En cuanto al origen de los visitantes, los principales mercados emisores que actualmente están mostrando interés en Monterrey son Estados Unidos, Japón y Canadá, lo cual coincide con la composición de los grupos del torneo y con estudios previos del sector. Este perfil de visitante se caracteriza por realizar planeación anticipada de sus viajes, así como por buscar destinos con conectividad, eficiencia operativa y oferta turística complementaria.

Para Saltillo, comentó que este comportamiento representa una oportunidad estratégica directa. El crecimiento anticipado de la demanda en Monterrey, combinado con la tendencia de estancias cortas por parte de los visitantes —estimadas en alrededor de 2 días en promedio—, abre la posibilidad de que destinos cercanos funcionen como extensión natural de la experiencia del Mundial. En este contexto, Saltillo puede captar parte de esta demanda ofreciendo alternativas de hospedaje, así como experiencias complementarias en naturaleza, gastronomía y cultura, que incentiven a los visitantes a prolongar su estancia en la región.

En cuanto a comportamiento, lo que se está viendo —y coincide con distintos análisis del sector— es que las estancias proyectadas son relativamente cortas, alrededor de 2 días en promedio, muy enfocadas al evento (llegan, asisten al partido y se retiran). Ahí es donde se presenta el principal reto y también la gran oportunidad.