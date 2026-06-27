Queda en el olvido el proyecto del Museo de Saltillo

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    Queda en el olvido el proyecto del Museo de Saltillo
    Carlos Manuel Valdés (izq.), recordó que, pese a haber impulsado durante años el proyecto de un Museo de Saltillo, la propuesta nunca logró concretarse. ARCHIVO

Alrededor del 2002, el historiador Carlos Manuel Valdés presentó una propuesta para crear un museo dedicado a la historia de la ciudad, pero nunca se concretó

Hace aproximadamente 25 años, el historiador Carlos Manuel Valdés elaboró un proyecto para la creación de un Museo de Saltillo, un espacio que buscaba narrar la historia de la ciudad desde sus primeros habitantes hasta la actualidad. Sin embargo, pese a que la propuesta fue presentada a distintos gobiernos estatales y municipales, no logró concretarse y hoy permanece olvidado.

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En entrevista con VANGUARDIA, Valdés recordó que entregó el proyecto por primera vez a la administración municipal alrededor del 2002. La propuesta contemplaba un museo regional integrado por cinco salas temáticas que abordarían la presencia de los pueblos nómadas, los españoles, los tlaxcaltecas, la población africana y, finalmente, el Saltillo contemporáneo.

“Yo presenté un proyecto completo de un museo de Saltillo o un museo de la Nueva Vizcaya... con las cuatro salas que tendríamos que poner de los cuatro grupos humanos que hubo aquí... y luego una quinta sala del Saltillo actual”, recordó.

De acuerdo con el historiador, aunque en un principio recibió el respaldo del entonces candidato, el proyecto encontró oposición entre algunos integrantes de la comunidad académica y el gobierno del estado, lo que finalmente impidió que avanzara.

Con el paso de los años, la propuesta volvió a presentarse ante otros alcaldes de la ciudad, quienes también manifestaron interés sin que llegara a materializarse. Tras más de dos décadas de intentos, Valdés aseguró que dejó de promover la iniciativa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/conversaciones-con-vito-alessio-robles-EG21363337

“Ya son 25 años de que he tratado y que tengo el proyecto todavía completo, pero ya ni lo quiero presentar”, expresó.

El historiador señaló que Saltillo continúa siendo una de las pocas capitales estatales del país que carece de un museo dedicado exclusivamente a contar su historia. Aunque existen espacios como el Museo del Desierto y otros recintos especializados, considera que ninguno cumple la función de preservar y difundir la memoria de la ciudad.

La propuesta contemplaba un museo histórico, donde se pudiera reconstruir la evolución de Saltillo a partir de objetos de uso cotidiano, documentos históricos, piezas arqueológicas y materiales prestados por instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), además de donaciones particulares.

Cada sala mostraría una etapa distinta del desarrollo de la región, desde los vestigios de los pueblos originarios y el proceso de colonización, hasta la llegada de los tlaxcaltecas, la presencia de población africana y la conformación del Saltillo mestizo durante los siglos XIX y XX.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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