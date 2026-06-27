Queda en el olvido el proyecto del Museo de Saltillo

Hace aproximadamente 25 años, el historiador Carlos Manuel Valdés elaboró un proyecto para la creación de un Museo de Saltillo, un espacio que buscaba narrar la historia de la ciudad desde sus primeros habitantes hasta la actualidad. Sin embargo, pese a que la propuesta fue presentada a distintos gobiernos estatales y municipales, no logró concretarse y hoy permanece olvidado.

En entrevista con VANGUARDIA, Valdés recordó que entregó el proyecto por primera vez a la administración municipal alrededor del 2002. La propuesta contemplaba un museo regional integrado por cinco salas temáticas que abordarían la presencia de los pueblos nómadas, los españoles, los tlaxcaltecas, la población africana y, finalmente, el Saltillo contemporáneo.

“Yo presenté un proyecto completo de un museo de Saltillo o un museo de la Nueva Vizcaya... con las cuatro salas que tendríamos que poner de los cuatro grupos humanos que hubo aquí... y luego una quinta sala del Saltillo actual”, recordó.

De acuerdo con el historiador, aunque en un principio recibió el respaldo del entonces candidato, el proyecto encontró oposición entre algunos integrantes de la comunidad académica y el gobierno del estado, lo que finalmente impidió que avanzara.

Con el paso de los años, la propuesta volvió a presentarse ante otros alcaldes de la ciudad, quienes también manifestaron interés sin que llegara a materializarse. Tras más de dos décadas de intentos, Valdés aseguró que dejó de promover la iniciativa.