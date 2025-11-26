Ramos Arizpe dará inicio a construcción de centro de rehabilitación gratuito en diciembre

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó el inicio del proceso de licitación para la construcción de un Centro Integral de Rehabilitación para personas con adicciones. La obra, largamente anunciada, busca ser una solución gratuita y voluntaria para atender una problemática social que se considera “grave para una familia”.

El centro contará con 85 dormitorios para igual número de personas, además de regaderas, lavanderías, cocina y áreas de talleres. Se proyecta que será un espacio con actividades educativas y de apoyo, incluyendo un centro audiovisual, clases, así como atención de psicólogos y médicos.

Gutiérrez Merino enfatizó que la intención es ofrecer ayuda sin coerción y con un enfoque social. “Queremos darles una solución; no es algo como que se te lo desconectas y ya, o que lo tiras y lo desechas. Al contrario, es un ser humano”, declaró el alcalde.

Tras la licitación, se tiene contemplado iniciar la obra para mediados de diciembre. “Yo pienso que para el día 15 aproximadamente estemos trabajando ya con la primera piedra”, indicó. El tiempo de construcción estimado es de cinco meses.

Sobre la población que atenderá, el edil señaló que será prioritario para la comunidad local, aunque no se cerrará la puerta a personas de otros estados. “Vamos a tratar que el 90% sea de Ramos Arizpe”, comentó.

Respecto a los recursos, la obra actualmente es financiada por el municipio, pero se buscará una mezcla de fondos con el estado. “Ahorita, por lo pronto, es municipal, pero estamos con nuestro amigo el gobernador. ¿Cuánto es el porcentaje que nos podemos financiar? Siempre mezclamos los recursos”, explicó.

El alcalde mencionó que el DIF municipal deberá estar involucrado, aunque aún se define quién lo operará. Entre los posibles encargados están: Los Rotarios, la asociación Cristo Vive y la clínica de rehabilitación que tienen en la Alameda.

Finalmente, para garantizar la permanencia del Centro de Rehabilitación en futuras administraciones, se contemplan figuras jurídicas como un fideicomiso, donación o convenio que “dure varios años”. Esto busca asegurar que el proyecto pueda ser replicado en otros municipios.