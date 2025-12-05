Realiza DIF Saltillo 88 brigadas de Amor en Movimiento y brinda más de 4 mil apoyos a mil personas

El director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala, informó que Amor en Movimiento fue uno de los programas centrales del año. “Realizamos 88 brigadas, llegamos a más de mil personas y concretamos más de cuatro mil acciones”, dijo. Los servicios incluyeron aparatos auditivos, lentes, atención dental y revisiones de salud, entregados sin costo.

A partir de estas brigadas, aseguró que el organismo mantuvo presencia continua en diversos sectores de la ciudad y reforzó la atención con más personal en el área operativa. Comentó que esa cobertura permitió detectar casos que luego se canalizaron a apoyos especializados o a seguimiento médico.

El voluntariado también aportó resultados mediante actividades de recaudación. Según dijo, eventos como el Clásico de Leyendas —Chivas vs América—, conciertos y la carrera de ARHCOS permitieron financiar cirugías de corazón para niñas y niños. Además, agregó que continuarán las gestiones vinculadas a implantes cocleares para familias que solicitaron acompañamiento.

Respecto a 2026, detalló que trabajan en el fortalecimiento del área de autismo. “Este año se hizo la capacitación y el equipamiento, porque no es algo tan sencillo; necesitamos tener todo lo necesario para atender a las familias que han llegado al DIF”, comentó. Añadió que la planeación del próximo año contempla ampliar la coordinación con asociaciones civiles y universidades.

En paralelo, avanzan las actividades comunitarias de fin de año. Las posadas iniciaron esta semana en coordinación con Desarrollo Rural en ejidos como Cuautla y continuarán en los próximos días. Cárdenas Zavala afirmó que esta agenda forma parte del trabajo regular con comunidades rurales y urbanas.

Las brigadas retomarán labores en enero, junto con los programas permanentes de atención social. El director señaló que la operación se mantendrá con la misma dinámica para continuar acercando servicios en los puntos donde reciben más solicitudes ciudadanas.