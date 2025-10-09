Realiza IMMUS supervisión constante del programa ‘Aquí Vamos Gratis’ en Saltillo

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) mantiene recorridos de supervisión permanentes en las rutas troncales del programa “Aquí Vamos Gratis”, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y seguro a la ciudadanía.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el personal del IMMUS verifica que las rutas troncales cumplan con las frecuencias establecidas dentro del programa, asegurando que los usuarios puedan trasladarse de manera cómoda y puntual.

El director del IMMUS, Víctor de la Rosa Molina, explicó que se busca ofrecer a la población un transporte limpio, en buen estado y con condiciones óptimas para el ascenso y descenso de pasajeros.

“Además de supervisar la limpieza y el estado de las unidades, nos aseguramos de que puedan acceder correctamente a las bahías y que otros vehículos o taxis no interfieran en el descenso, tanto en rutas troncales como alimentadoras”, señaló.

El funcionario destacó también que el personal del instituto proporciona información a los usuarios sobre las paradas oficiales del programa, así como sobre los puntos fijos de credencialización, recordando la importancia de contar con la credencial vigente para poder utilizar el servicio.

“Invitamos a la ciudadanía a subir a las unidades durante este periodo y, sobre todo, a que saquen su credencial para aprovechar el programa de manera completa”, refirió.

De la Rosa Molina agregó que los recorridos de supervisión también permiten recabar sugerencias y comentarios de los propios usuarios, con el fin de mejorar la experiencia del transporte en la ciudad y atender de manera oportuna las necesidades de los saltillenses.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del IMMUS, reafirma su compromiso de brindar un transporte gratuito, seguro y eficiente, que contribuya a la movilidad urbana sostenible y al bienestar de la población.

Recorridos de las rutas troncales del “Aquí Vamos Gratis” Ruta oriente-poniente

La ruta oriente-poniente iniciará en el bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno. Continuará por Paseo de la Reforma hacia Francisco Coss, llegando a Carlos Santana, subirá por Insurgentes y se incorporará con una vuelta a la derecha en Manuel de la Peña.

En la calle 20 de Noviembre dará vuelta a la izquierda hacia Luis Echeverría, incorporándose nuevamente a la avenida Las Torres, siguiendo hasta Géminis, para finalizar en la avenida La Rioja de la colonia Valencia.

Ruta poniente-oriente

La ruta poniente-oriente iniciará en la colonia Valencia desde la avenida La Rioja, pasando por el bulevar Valencia hasta la avenida Géminis, continuando por avenida Las Torres para incorporarse a Luis Echeverría y dará vuelta a la derecha en la calle 20 de noviembre.

Seguirá por la avenida Insurgentes, dando vuelta a la izquierda en Pablo L. Sidar hasta llegar a Presidente Cárdenas, posteriormente seguirá por Paseo de la Reforma y finalizará su ruta en el bulevar Fundadores, a la altura del bulevar Centenario de Torreón.

Ruta sur-norte

La ruta sur-norte inicia en el bulevar Santa Elena, baja a la carretera Saltillo-Zacatecas, avanza por Santa Lucía y da vuelta a la izquierda en calle Guacali. Se incorpora a Huachichiles y después hacia Rayados.

Baja por la avenida Las Teresitas y da vuelta a la derecha en Antonio Cárdenas. Continúa sobre Pedro Aranda, para dar vuelta a la derecha en Constitución y luego a la izquierda en Niños Héroes. En Hidalgo continúa recto hasta llegar a Francisco Coss.

Ahí, se dirige a Isidro López Zertuche, sigue por avenida Universidad hasta llegar a Venustiano Carranza. Pasa por Nazario S. Ortiz para llegar nuevamente a Isidro López y finalizar su recorrido.

Ruta norte-sur

La ruta norte-sur inicia en el bulevar Isidro López, a la altura del Biblioparque Norte, dirigiéndose a la avenida Los Campanares, da vuelta a la derecha en Venustiano Carranza, hasta llegar a avenida Universidad y ahí continúa para dar vuelta a la izquierda a Isidro López.

Sigue recto Presidente Cárdenas y sube por la calle Ignacio Allende, da vuelta a la izquierda en Praxedis de la Peña y luego dobla a la derecha en Hidalgo.

Continúa por Pedro Aranda hasta Antonio Cárdenas. Allí sube por avenida Las Teresitas, dirigiéndose a calle Guacali y después al bulevar Teodoro Sánchez.

Llega a la carretera Saltillo – Zacatecas y retorna por el bulevar Santa Elena para finalizar su ruta.