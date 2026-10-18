Reconocen a coleccionista de Parras por divulgar billete maderista de 1913

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    Reconocen a coleccionista de Parras por divulgar billete maderista de 1913
    Felipe Bravo Dávila (centro) recibió la presea Visión Numismática por un video sobre un billete de 1913. La pieza presentada tiene una denominación de cinco pesos y fue expedida en San Pedro de las Colonias. CORTESÍA

El promotor cultural radicado en Parras participó con un video sobre una pieza de cinco pesos expedida en San Pedro de las Colonias

PARRAS, COAH.- El coleccionista y promotor cultural Felipe Bravo Dávila de Parras, Coahuila, recibió la presea Visión Numismática de la Sociedad Numismática de Monterrey, A.C., por su participación con un video dedicado a un billete de cinco pesos expedido en San Pedro de las Colonias en 1913.

El reconocimiento se enmarca en el 56 aniversario de la agrupación, que conmemoró su fundación el 15 de octubre y organizó el Mitote Numismático 2026, con actividades virtuales del 14 al 16 de este mes.

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La participación de Bravo consistió en una grabación de casi dos minutos sobre una pieza fechada el 29 de octubre de 1913. El material presentado vincula el billete con Francisco Madero, padre del revolucionario y expresidente Francisco I. Madero.

Radicado en Parras desde 1999, Bravo ha desarrollado una trayectoria dedicada al coleccionismo y la difusión del patrimonio regional. Su acervo reúne monedas, billetes, cheques y documentos de distintas épocas.

Entre sus principales proyectos figura el Museo Regional Francisco Y. Madero, abierto en septiembre de 2024 en el Centro Histórico de Parras. En su inauguración se reportó una colección de más de 300 piezas relacionadas con el personaje, la Revolución Mexicana y la historia de la región.

El nombre del recinto utiliza la letra Y, denominación que su fundador ha explicado a partir de documentos históricos que ha estudiado. El espacio permite compartir con el público materiales reunidos durante años de búsqueda y conservación.

Bravo también impulsa el Encuentro Numismático de Parras, iniciado en 2017. Su octava edición, celebrada en 2025, congregó a cerca de 30 expositores de diferentes estados, con exhibición e intercambio de monedas, billetes, medallas y documentos.

La nueva distinción se suma a la Presea Parras, categoría En Vida, que recibió en febrero de 2025 durante el 427 aniversario de la fundación del municipio, por su contribución a preservar la historia y la cultura local.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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