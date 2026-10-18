Reconocen a coleccionista de Parras por divulgar billete maderista de 1913

El reconocimiento se enmarca en el 56 aniversario de la agrupación, que conmemoró su fundación el 15 de octubre y organizó el Mitote Numismático 2026, con actividades virtuales del 14 al 16 de este mes.

PARRAS, COAH.- El coleccionista y promotor cultural Felipe Bravo Dávila de Parras , Coahuila, recibió la presea Visión Numismática de la Sociedad Numismática de Monterrey, A.C., por su participación con un video dedicado a un billete de cinco pesos expedido en San Pedro de las Colonias en 1913.

La participación de Bravo consistió en una grabación de casi dos minutos sobre una pieza fechada el 29 de octubre de 1913. El material presentado vincula el billete con Francisco Madero, padre del revolucionario y expresidente Francisco I. Madero.

Radicado en Parras desde 1999, Bravo ha desarrollado una trayectoria dedicada al coleccionismo y la difusión del patrimonio regional. Su acervo reúne monedas, billetes, cheques y documentos de distintas épocas.

Entre sus principales proyectos figura el Museo Regional Francisco Y. Madero, abierto en septiembre de 2024 en el Centro Histórico de Parras. En su inauguración se reportó una colección de más de 300 piezas relacionadas con el personaje, la Revolución Mexicana y la historia de la región.

El nombre del recinto utiliza la letra Y, denominación que su fundador ha explicado a partir de documentos históricos que ha estudiado. El espacio permite compartir con el público materiales reunidos durante años de búsqueda y conservación.

Bravo también impulsa el Encuentro Numismático de Parras, iniciado en 2017. Su octava edición, celebrada en 2025, congregó a cerca de 30 expositores de diferentes estados, con exhibición e intercambio de monedas, billetes, medallas y documentos.

La nueva distinción se suma a la Presea Parras, categoría En Vida, que recibió en febrero de 2025 durante el 427 aniversario de la fundación del municipio, por su contribución a preservar la historia y la cultura local.