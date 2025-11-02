Recorre ‘El Faisy’ la ciudad de Saltillo a bordo del transporte gratuito ‘Aquí Vamos Gratis’

En el marco de su visita a la capital de Coahuila, el presentador y cantante Omar Pérez Reyes, mejor conocido como “El Faisy”, vivió una experiencia distinta durante su estancia en Saltillo: abordó una de las unidades del programa de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis”, en un recorrido que lo llevó desde el norte hasta el centro de la ciudad.

Durante el trayecto, el conductor compartió su entusiasmo por el proyecto impulsado por el alcalde Javier Díaz González, al considerar que representa una iniciativa valiosa para la movilidad urbana y el bienestar ciudadano.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo impulsa agenda sobre inclusión y cooperación económica en Texas

“Me encantó la idea. Yo de pequeño utilizaba mucho el transporte; se gasta uno buena lana, pero en Saltillo es gratuito y eso permite un buen ahorro. Usé el transporte, y cuando te dan un buen servicio como este, tú sólo preocúpate por leer, escribir o simplemente descansar”, expresó “El Faisy”.

El también productor reconoció que, en una ciudad en constante crecimiento como Saltillo, contar con este tipo de servicios es un acierto.