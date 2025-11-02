Recorre ‘El Faisy’ la ciudad de Saltillo a bordo del transporte gratuito ‘Aquí Vamos Gratis’

    El cantante destacó que el transporte gratuito permite ahorrar dinero y facilita el traslado sin preocupaciones. FOTO: CORTESÍA

El recorrido abarcó desde el norte hasta el centro de la capital coahuilense

En el marco de su visita a la capital de Coahuila, el presentador y cantante Omar Pérez Reyes, mejor conocido como “El Faisy”, vivió una experiencia distinta durante su estancia en Saltillo: abordó una de las unidades del programa de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis”, en un recorrido que lo llevó desde el norte hasta el centro de la ciudad.

Durante el trayecto, el conductor compartió su entusiasmo por el proyecto impulsado por el alcalde Javier Díaz González, al considerar que representa una iniciativa valiosa para la movilidad urbana y el bienestar ciudadano.

“Me encantó la idea. Yo de pequeño utilizaba mucho el transporte; se gasta uno buena lana, pero en Saltillo es gratuito y eso permite un buen ahorro. Usé el transporte, y cuando te dan un buen servicio como este, tú sólo preocúpate por leer, escribir o simplemente descansar”, expresó “El Faisy”.

El también productor reconoció que, en una ciudad en constante crecimiento como Saltillo, contar con este tipo de servicios es un acierto.

Considera que el proyecto es una buena iniciativa para una ciudad en crecimiento como Saltillo. FOTO: CORTESÍA

“Ahora que la ciudad está creciendo es buen momento para sembrar esta semilla y cuando crezca más tengamos una sociedad más activa, con cultura del transporte y del ejercicio; es bonito recorrer la ciudad sin necesidad de buscar dónde estacionarse o pagar estacionamiento”, comentó.

“El Faisy” destacó la importancia de mantener la calidad y limpieza de las unidades, y pidió que el programa tenga continuidad:

El presentador subrayó que el servicio puede fomentar una sociedad más activa y con cultura del transporte. FOTO: CORTESÍA

“Ojalá le den seguimiento y mantengan las unidades limpias. Este servicio gratuito puede inspirar nuevas ideas creativas, y ese tiempo entre la casa y el trabajo puede aprovecharse para observar la ciudad o simplemente relajarse”.

Asimismo, subrayó que este tipo de proyectos fomentan una mayor cordialidad y empatía entre los ciudadanos, al compartir espacios públicos de manera ordenada y amable.

Aunque originario de León, Guanajuato, el conductor dijo sentirse identificado con el crecimiento urbano de ciudades como Saltillo, León, San Miguel de Allende o la Ciudad de México.

Al finalizar su recorrido, “El Faisy” aseguró que se lleva una buena impresión del transporte gratuito de Saltillo, al que calificó como una iniciativa que mejora la calidad de vida y promueve la felicidad cotidiana:

“Este mundo necesita más gente feliz. Cualquier servicio que ayude a tener un mejor día me parece increíble. Lo importante es facilitarle la vida a las personas... y si además te ahorras una lanita, eso marca la diferencia”, concluyó.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

