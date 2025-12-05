Rector de la UAdeC llama a fortalecer el liderazgo estudiantil

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, sostuvo un encuentro con representantes de las 16 Sociedades de Alumnos de la Unidad Sureste, a quienes agradeció el trabajo realizado y reiteró el compromiso institucional de seguir impulsando su desarrollo.

A la reunión también asistieron el coordinador general de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, y la subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón, quienes respaldaron el diálogo y la colaboración entre autoridades y estudiantes.

Durante su mensaje, Pimentel Martínez destacó la importancia de fortalecer las habilidades de liderazgo en la comunidad universitaria, al señalar que el éxito de una institución de educación superior depende, en gran medida, de la fuerza del alumnado durante su formación y al momento de egresar.

“Tenemos académicamente muchas ventajas sobre otras universidades, tal vez no somos la más grande, pero en calidad tenemos mucha fuerza, yo fui presidente de la sociedad de alumnos en la Facultad de Sistemas y sé lo que significa tener esa responsabilidad, por ello, los invito a desarrollarse y a traer beneficios importantes para la comunidad, que dejen un legado que trascienda sobre el tiempo”, expresó.