Rector de la UAdeC llama a fortalecer el liderazgo estudiantil

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    Rector de la UAdeC llama a fortalecer el liderazgo estudiantil
    Octavio Pimentel señaló que es fundamental desarrollar habilidades de liderazgo en el alumnado. FOTO: CORTESÍA

Pimentel agradeció en una reunión el trabajo realizado por las y los estudiantes en sus respectivas sociedades

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, sostuvo un encuentro con representantes de las 16 Sociedades de Alumnos de la Unidad Sureste, a quienes agradeció el trabajo realizado y reiteró el compromiso institucional de seguir impulsando su desarrollo.

A la reunión también asistieron el coordinador general de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, y la subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón, quienes respaldaron el diálogo y la colaboración entre autoridades y estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR: Facultad de Odontología de la UAdeC ofrece diplomados de actualización

Durante su mensaje, Pimentel Martínez destacó la importancia de fortalecer las habilidades de liderazgo en la comunidad universitaria, al señalar que el éxito de una institución de educación superior depende, en gran medida, de la fuerza del alumnado durante su formación y al momento de egresar.

“Tenemos académicamente muchas ventajas sobre otras universidades, tal vez no somos la más grande, pero en calidad tenemos mucha fuerza, yo fui presidente de la sociedad de alumnos en la Facultad de Sistemas y sé lo que significa tener esa responsabilidad, por ello, los invito a desarrollarse y a traer beneficios importantes para la comunidad, que dejen un legado que trascienda sobre el tiempo”, expresó.

$!Las y los representantes estudiantiles se comprometieron a trabajar en equipo, dar el 100 % y agradecieron el apoyo del rector.
Las y los representantes estudiantiles se comprometieron a trabajar en equipo, dar el 100 % y agradecieron el apoyo del rector. FOTO: CORTESÍA

El rector exhortó a las y los jóvenes a sumar esfuerzos, cerrar filas por la Universidad y seguir construyendo un legado, siempre a través del trabajo coordinado y con una visión de beneficio colectivo. Asimismo, refrendó su respaldo a los proyectos que se impulsen desde las escuelas y facultades de la Unidad Sureste.

Por su parte, las y los representantes de las sociedades de alumnos se comprometieron a trabajar en equipo, dar el 100 por ciento y continuar colaborando activamente en favor de su comunidad académica. También agradecieron al rector Octavio Pimentel por el apoyo constante brindado a sus iniciativas.

Temas


Educación
Universidades

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Octavio Pimentel Martínez

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington.

Planea Trump reactivar la Doctrina Monroe para consolidar a EU como líder en América
La operadora municipal afirmó cumplir con los parámetros establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

Aguas de Saltillo: organismos tendrán prioridad ante nueva Ley de Aguas
Hasta enero... la inflación

Hasta enero
true

UAdeC: Nuestra universidad siempre con penurias, pues ¿cómo la administran?
true

Tractores hacia adelante, patrullas para atrás. Oposición ciudadana avanza. Repliegan a represores
La FIFA anunció el premio semanas después de que el Comité Noruego del Nobel pasara por alto a Trump para su prestigioso Premio Nobel de la Paz en octubre.

Gianni Infantino le entrega a Donald Trump el Premio FIFA de la Paz
La planta Nochebuena es tóxica para gatos y perros.

La Nochebuena es tóxica para gatos y perros: Conoce AQUÍ los síntomas