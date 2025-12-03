Facultad de Odontología de la UAdeC ofrece diplomados de actualización

La Facultad de Odontología Unidad Sureste (FOUS) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) invita a profesionales del área odontológica y a egresados de la propia Facultad a inscribirse en los Diplomados en Actualización Continua 2026, diseñados para fortalecer competencias clínicas, académicas y de gestión, así como para ofrecer una vía de titulación para los egresados.

La oferta académica incluye diversas especialidades, entre ellas: Prótesis fija; Administración e iniciación empresarial para odontólogos; Odontopediatría de alta especialización; Técnicas de extracción; Manejo de la disfunción del sistema cráneo-cérvico-mandibular; Actualización en endodoncia; Medicina interna en odontología; Mínima invasión en rehabilitación; Abordaje diagnóstico de patología bucal; Prostodoncia parcial removible y Odontología Forense.

Los diplomados comenzarán el 7 de febrero de 2026 y se desarrollarán en fechas comunes para todas las especialidades: 7 de febrero, 7 de marzo, 11 de abril, 9 de mayo, 6 de junio, del 1 al 15 de agosto, 12 de septiembre, 10 de octubre, 7 de noviembre, 5 de diciembre y 16 de enero de 2027. Cada módulo se llevará a cabo de 9:00 a 16:00 horas, con una duración total de 12 módulos según el diseño de cada programa y los instructores responsables.

La docente y coordinadora del Departamento de Actualización de la Facultad, Diana Flores Flores, precisó que las fechas aplican de manera general para todos los diplomados y que los programas representan también una opción de titulación para los egresados, cumpliendo los requisitos establecidos por la institución.

Para el proceso de admisión, se solicita llenar una solicitud formal y entregar una carta compromiso de pago. Los costos por módulo son los siguientes: Exalumnos UAdeC: $2,500 pesos; exalumnos con promedio mayor a 85 y Maestros UAdeC: $2,000 pesos; y público en general: $3,000 pesos

Los interesados pueden acudir directamente a la Facultad de Odontología, ubicada en calle Dra. Cuquita Cepeda de Dávila, colonia Adolfo López Mateos, Saltillo, Coahuila, o comunicarse a los teléfonos (844) 434 00 30, (844) 434 00 61 y (844) 434 12 87 para más información, inscripción y pago.