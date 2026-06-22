Refuerza Coahuila sistema prehspitalario con entrega de ambulancias a seis municipios

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Saltillo
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    Refuerza Coahuila sistema prehspitalario con entrega de ambulancias a seis municipios
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas y el secretario de Salud durante la entrega de ambulancias en Palacio de Gobierno. CORTESÍA

Gobierno Estatal destina inversión para fortalecer traslado médico y atención de emergencias en regiones rurales

Con el objetivo de fortalecer la atención médica prehospitalaria en distintas regiones del Estado, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en compañía del secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, realizó la entrega de seis ambulancias destinadas a igual número de municipios.

INVERSIÓN PARA FORTALECER LA ATENCIÓN MÉDICA

Durante el acto realizado en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal destacó que la inversión asciende a 15 millones de pesos, recursos con los que se adquirieron unidades equipadas para mejorar la respuesta ante emergencias en Guerrero, Sacramento, Abasolo, Nadadores, Jiménez y Escobedo.

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Las llaves de las ambulancias Chevrolet Express Max 2025 diésel fueron entregadas a las autoridades municipales, con el propósito de reforzar la capacidad de traslado y atención oportuna de pacientes en sus respectivas comunidades.

$!La inversión ascendió a 15 millones de pesos.
La inversión ascendió a 15 millones de pesos. CORTESÍA

El gobernador subrayó que esta acción forma parte del programa integral de salud impulsado desde el inicio de su administración, el cual contempla un incremento del 30 por ciento en el presupuesto destinado al sector.

Asimismo, reiteró que su gobierno ha establecido bases para consolidar un sistema de salud más eficiente, mediante estrategias, obras y programas orientados a acercar los servicios médicos a la población.

$!Nuevas ambulancias fortalecerán la atención prehospitalaria en seis municipios de Coahuila.
Nuevas ambulancias fortalecerán la atención prehospitalaria en seis municipios de Coahuila. CORTESÍA

COORDINACIÓN MUNICIPAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Se informó que las unidades serán operadas en coordinación con los gobiernos municipales, quienes asumirán la contratación de personal capacitado para brindar atención prehospitalaria a la ciudadanía.

Este modelo de operación trabajará de manera conjunta con el sistema de emergencias 911 y el Centro de Regulación de Urgencias Médicas, con el objetivo de agilizar la respuesta ante situaciones críticas.

En el evento estuvieron presentes las y los alcaldes de Abasolo, Escobedo, Nadadores, Jiménez, Sacramento y Guerrero, quienes recibieron formalmente las unidades para su incorporación a los servicios de salud locales.

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