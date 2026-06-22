Se disparan en Coahuila males diarreicos; llama SS a extremar precauciones

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    Se disparan en Coahuila males diarreicos; llama SS a extremar precauciones
    Hasta en un 20 por ciento se disparan los males diarreicos en Coahuila en temporada de calor. CORTESÍA

Incremento de padecimientos digestivos obliga a reforzar medidas de higiene y consumo seguro de alimentos en la entidad

Durante la temporada de altas temperaturas, las enfermedades gastrointestinales en Coahuila —como gastroenteritis, salmonelosis y amebiasis— pueden incrementarse hasta en un 20 por ciento, informó el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez, quien exhortó a la población a extremar precauciones en el manejo y consumo de alimentos.

INCREMENTO DE PADECIMIENTOS Y CONDICIONES DE RIESGO

En la entidad se registran más de 7 mil casos de infecciones intestinales atendidos cada mes en unidades médicas, cifra que tiende a elevarse entre un 15 y 20 por ciento durante los periodos de calor extremo.

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Aunque se ha observado este incremento estacional, las autoridades sanitarias reportan que la mayoría de los pacientes evoluciona favorablemente con tratamiento médico oportuno y no se han registrado defunciones.

El funcionario explicó que gran parte de los contagios están relacionados con el consumo de alimentos que se descomponen con rapidez debido a las altas temperaturas ambientales, lo que incrementa el riesgo sanitario.

En este sentido, recomendó evitar la adquisición de productos en establecimientos ambulantes donde no se garantice el adecuado manejo higiénico de los alimentos.

VIGILANCIA SANITARIA Y PREVENCIÓN

Aguirre Vázquez señaló que personal de Regulación Sanitaria mantiene operativos permanentes de supervisión en negocios dedicados a la preparación y venta de alimentos, con el objetivo de verificar condiciones de higiene y reducir riesgos a la salud pública.

Asimismo, informó que en materia de golpes de calor se han confirmado únicamente dos casos en la Región Carbonífera, sin reportes de fallecimientos hasta el momento.

Ante el periodo más crítico de temperaturas elevadas, reiteró el llamado a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

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El titular de Salud subrayó que la vigilancia epidemiológica permanece activa en todo el estado para detectar oportunamente incrementos en padecimientos asociados al clima y prevenir complicaciones.

PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES

Para reducir riesgos, las autoridades sanitarias recomiendan:

◉ Lavado constante de manos antes de comer y después de ir al baño.

◉ Evitar el consumo de alimentos en la vía pública sin condiciones higiénicas adecuadas.

◉ Refrigerar correctamente los alimentos y no consumir productos expuestos al calor por periodos prolongados.

En caso de presentar síntomas como fiebre, vómito, dolor abdominal o diarrea, se recomienda evitar la automedicación y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana.

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