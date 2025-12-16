Refuerzan bacheo en colonia Lomas de Lourdes de Saltillo

Brigadas del programa “Aquí Andamos” intensificaron los trabajos de bacheo en distintos sectores de Saltillo, con el propósito de ofrecer vialidades más seguras y mejorar la movilidad urbana en la capital de Coahuila.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendió diversos tramos de calles en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de la ciudad, donde el pavimento presentaba afectaciones derivadas del alto flujo vehicular y de las condiciones climáticas.

En este sector, las cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, corte, sellado y reposición de material en calles como Paseo de los Jabalíes, Gorriones y Paseo de los Castores, entre otras, con el objetivo de restablecer la superficie de rodamiento y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

Estas acciones forman parte del programa “Colonias al 100”, mediante el cual distintas dependencias del Ayuntamiento de Saltillo trabajan de manera integral y coordinada para mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de cada sector intervenido.