Refuerzan bacheo en colonia Lomas de Lourdes de Saltillo

Saltillo
/ 16 diciembre 2025
    En esta colonia se realizaron labores de limpieza, corte, sellado y reposición de asfalto. FOTO: CORTESÍA

Los trabajos buscan mejorar la seguridad vial y la movilidad urbana

Brigadas del programa “Aquí Andamos” intensificaron los trabajos de bacheo en distintos sectores de Saltillo, con el propósito de ofrecer vialidades más seguras y mejorar la movilidad urbana en la capital de Coahuila.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendió diversos tramos de calles en la colonia Lomas de Lourdes, al sur de la ciudad, donde el pavimento presentaba afectaciones derivadas del alto flujo vehicular y de las condiciones climáticas.

En este sector, las cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, corte, sellado y reposición de material en calles como Paseo de los Jabalíes, Gorriones y Paseo de los Castores, entre otras, con el objetivo de restablecer la superficie de rodamiento y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

Estas acciones forman parte del programa “Colonias al 100”, mediante el cual distintas dependencias del Ayuntamiento de Saltillo trabajan de manera integral y coordinada para mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de cada sector intervenido.

$!Las acciones forman parte del programa integral “Colonias al 100”.
Las acciones forman parte del programa integral “Colonias al 100”. FOTO: CORTESÍA

De manera paralela, brigadas de “Aquí Andamos” acudieron al sector oriente de la ciudad, donde se realizaron trabajos de reparación en puntos afectados del fraccionamiento Praderas. En este lugar, el Ayuntamiento atendió reportes ciudadanos recibidos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, logrando la reparación de baches en el cruce de la calle Alfalfa y el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño.

Asimismo, personal municipal llevó a cabo la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la transitada intersección del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, con el fin de incrementar la seguridad vial y reducir riesgos para quienes circulan por esta zona.

De igual forma, habitantes de la colonia Nueva Jerusalén atestiguaron los trabajos de bacheo realizados en calles como la 18, 2, Irán y Golfo Pérsico, entre muchas otras, acciones que fueron bien recibidas por las y los vecinos del sector.

Estos trabajos impulsados por el gobierno municipal encabezado por Javier Díaz González se suman a las más de 60 mil acciones de bacheo efectuadas desde el inicio de la administración, en beneficio directo de la movilidad y seguridad de las y los saltillenses.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

