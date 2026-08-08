Refuerzan mantenimiento nocturno en túneles del distribuidor El Sarape, en Saltillo

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    Refuerzan mantenimiento nocturno en túneles del distribuidor El Sarape, en Saltillo
    Personal municipal realiza trabajos nocturnos de limpieza y mantenimiento en los túneles del distribuidor vial El Sarape. CORTESÍA

Las labores incluyen limpieza, pintura e instalación de luminarias para mejorar visibilidad y reducir riesgos durante los recorridos nocturnos

Con el objetivo de conservar en buenas condiciones la infraestructura vial y reforzar la seguridad de quienes transitan por la ciudad, el Gobierno de Saltillo realiza trabajos nocturnos de mantenimiento en los túneles y pasos deprimidos del distribuidor vial El Sarape.

Las labores, encabezadas por el alcalde Javier Díaz González, incluyen limpieza y lavado de las estructuras, aplicación de sellador y pintura blanca, además de la instalación de nuevas luminarias para mejorar la visibilidad de automovilistas y transportistas.

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Las cuadrillas municipales de “Aquí andamos” trabajan a partir de las 22:00 horas, horario elegido para reducir las afectaciones a la circulación y permitir que el personal desarrolle las tareas con mayor seguridad.

MEJORAN ILUMINACIÓN Y CONDICIONES VIALES

Como parte de la intervención, también se refuerza el alumbrado en los túneles y pasos a desnivel, con la finalidad de mejorar las condiciones de visibilidad durante la noche y ofrecer mayor seguridad a quienes utilizan esta vialidad.

Actualmente, los trabajos se concentran en el paso deprimido con circulación de sur a norte. Posteriormente, las cuadrillas continuarán en el túnel que conecta el periférico Luis Echeverría Álvarez con Paseo de la Reforma, en dirección al poniente de Saltillo.

$!Las labores incluyen pintura e instalación de nuevas luminarias para mejorar la visibilidad durante los recorridos nocturnos.
Las labores incluyen pintura e instalación de nuevas luminarias para mejorar la visibilidad durante los recorridos nocturnos. CORTESÍA

Díaz González señaló que estas acciones forman parte del proyecto de la Brigada Integral, mediante el cual se atiende de manera permanente la infraestructura del distribuidor con trabajos de limpieza profunda, deshierbe, mantenimiento general, pintura de barreras de contención y desazolve, entre otras labores.

El Alcalde pidió a los automovilistas extremar precauciones mientras se desarrollan las obras, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal encargado de las labores, con el propósito de evitar accidentes y facilitar el avance de los trabajos.

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