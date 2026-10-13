Remodela UAdeC espacios de la Facultad de Ciencias Químicas rumbo a su 80 aniversario

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    Remodela UAdeC espacios de la Facultad de Ciencias Químicas rumbo a su 80 aniversario
    La UAdeC inauguró obras de remodelación y nuevos espacios como parte de los preparativos para su 80 aniversario. CORTESÍA

El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó la ceremonia junto con autoridades universitarias, docentes, estudiantes y egresados

La Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) inauguró este martes obras de remodelación y nuevos espacios destinados a mejorar las condiciones de convivencia y las actividades de su comunidad universitaria, como parte de los preparativos para celebrar su 80 aniversario.

La ceremonia fue encabezada por el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández; el director de la Facultad de Ciencias Químicas, Leopoldo Ríos González, y el invitado especial Jorge Peart Mijangos, además de estudiantes, docentes y egresados.

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Entre los espacios rehabilitados destaca el denominado “Espacio 80: para convivir, compartir y conectar”, ubicado junto al auditorio del plantel. El área fue acondicionada para ofrecer al alumnado un lugar de encuentro con mesas, sillas y toldos que permitan realizar actividades de convivencia.

También se entregó la remodelación integral del auditorio “José Cárdenas Valdés”, que incluyó la instalación de 110 butacas nuevas, cambio de piso y plafones, adecuaciones al sistema eléctrico, pintura, persianas y mantenimiento de las letras doradas que identifican el recinto.

$!El auditorio cuenta ahora con 110 butacas nuevas para mejorar las condiciones de uso del recinto.
El auditorio cuenta ahora con 110 butacas nuevas para mejorar las condiciones de uso del recinto.

A estas mejoras se sumó la instalación de la campana Vox Veritatis, donada por la generación 20 de Ingenieros Químicos. Este símbolo será utilizado para conmemorar la conclusión de los estudios de los alumnos de los distintos niveles académicos, una vez que acrediten sus respectivos exámenes de grado.

Durante su intervención, el director Leopoldo Ríos González destacó que las obras representan parte de los esfuerzos de la comunidad universitaria para conmemorar ocho décadas de historia, periodo en el que la Facultad ha contribuido a la formación de profesionales del área química.

Asimismo, agradeció el respaldo de la Rectoría para concretar los proyectos y señaló que aún está pendiente la inauguración de la malla sombra del jardín El Benceno, además del inicio de la remodelación de la Planta Piloto de Ingeniería Química.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez reconoció la trayectoria de la Facultad como una de las instituciones que contribuyeron al origen y desarrollo de la UAdeC, así como su participación en la formación de profesionistas e investigadores que han influido en la educación de Coahuila.

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El rector también destacó la importancia de recuperar espacios y desarrollar proyectos en beneficio de estudiantes, docentes y personal administrativo. Entre los compromisos mencionados, señaló la puesta en marcha de la Planta Piloto, después de 30 años, como parte de las acciones impulsadas por la actual administración.

La Facultad de Ciencias Químicas celebrará su 80 aniversario durante noviembre, con diversas actividades para reconocer su historia, su comunidad y sus aportaciones a la formación académica y científica en Coahuila.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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