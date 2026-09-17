Reportan deceso de Oliverio del Ángel, fotoperiodista de Saltillo
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El profesional de la lente perdió la vida este jueves, producto de una neumonía que se le complicó
El fotoperiodista Oliverio del Ángel Pérez falleció este jueves a los 65 años en Saltillo, luego de varias décadas dedicadas al ejercicio periodístico en medios locales y nacionales.
Originario de Hidalgo, llegó a Coahuila para desarrollar su trayectoria profesional en distintas casas editoras, donde cubrió acontecimientos sociales, políticos y policiacos que marcaron la historia reciente de Saltillo.
El pasado 15 de septiembre fue la última vez que sus compañeros de El Diario de Coahuila, periódico en el que laboraba, lo vieron cubrir su agenda.
Del Ángel Pérez sufrió una neumonía que se complicó y requirió hospitalización, de acuerdo con información de fuentes cercanas a la familia. Posteriormente fue intubado en la Sala de Shock de un hospital de la ciudad.
Durante sus últimas horas, compañeros del gremio estuvieron pendientes de su estado de salud y le brindaron oraciones y muestras de apoyo ante las complicaciones que enfrentaba.
Su trabajo fue publicado en El Diario de Coahuila, El Heraldo de Saltillo y El Universal, medios en los que documentó durante años distintos acontecimientos de la entidad.
Uno de los episodios más difíciles de su carrera ocurrió en 2016, cuando cubría un incendio en la Sierra de Zapalinamé. Durante la cobertura se perdió por más de 20 horas y posteriormente fue localizado y rescatado vía aérea. Fue trasladado al Aeropuerto Plan de Guadalupe, donde recibió atención por un cuadro de hipotermia.