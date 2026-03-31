Resguardan a adulto mayor que se extravió en Ramos Arizpe hasta ser reunido con su familia

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Saltillo
/ 31 marzo 2026
    Resguardan a adulto mayor que se extravió en Ramos Arizpe hasta ser reunido con su familia
    La intervención de los oficiales incluyó trasladar el vehículo del hombre a la gasolinera conocida como “Las Gemelas” para evitar riesgos en la vía pública. CORTESÍA

El hombre de 82 años, que circulaba en sentido contrario, dijo no recordar nada y mencionó que había salido a comprar pollo

Luego de asegurar a un hombre de 82 años, que circulaba en sentido contrario en las calles de Ramos Arizpe, se procedió a detenerlo y resguardarlo por su seguridad hasta que llegaron sus familiares por él.

Oficiales a bordo de la unidad 157 de la Policía Municipal se acercaron a Esteban Ramírez Medina, quien, al ser cuestionado sobre su manera de conducir, dijo no acordarse de nada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-incendia-colchon-y-llena-de-humo-vivienda-en-las-haciendas-EL19746651
$!Esteban Ramírez Medina fue descendido de su vehículo y trasladado a un punto seguro, mientras se coordinaba con sus familiares para su entrega.
Esteban Ramírez Medina fue descendido de su vehículo y trasladado a un punto seguro, mientras se coordinaba con sus familiares para su entrega. CORTESÍA

Para proteger su integridad física y la de los demás ciudadanos, se procedió a descenderlo de la unidad y trasladarlo con su auto a la gasolinera ubicada en la carretera Monterrey-Saltillo, conocida como “Las Gemelas”.

Se dio aviso a distintos medios de comunicación, entre ellos VANGUARDIA, donde se comunicaron los sobrinos de Esteban, quienes mencionaron que había salido a comprar pollo.

$!Los sobrinos del adulto mayor, Sandra Díaz Robles y Francisco Javier Ramírez Leos, acudieron al lugar con documentación que acreditara su parentesco.
Los sobrinos del adulto mayor, Sandra Díaz Robles y Francisco Javier Ramírez Leos, acudieron al lugar con documentación que acreditara su parentesco. CORTESÍA

Sandra Díaz Robles y Francisco Javier Ramírez Leos, con domicilio en la colonia Portal de Aragón, en Saltillo, Coahuila, ambos sobrinos, se coordinaron con el periódico y posteriormente con el oficial Alfredo Gómez y su compañera.

Se les pidió acudir al lugar y presentar documentación que acreditara su parentesco. Finalmente, se les entregó a su tío, en un acto de apoyo ciudadano brindado por las autoridades.

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