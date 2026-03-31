Resguardan a adulto mayor que se extravió en Ramos Arizpe hasta ser reunido con su familia
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El hombre de 82 años, que circulaba en sentido contrario, dijo no recordar nada y mencionó que había salido a comprar pollo
Luego de asegurar a un hombre de 82 años, que circulaba en sentido contrario en las calles de Ramos Arizpe, se procedió a detenerlo y resguardarlo por su seguridad hasta que llegaron sus familiares por él.
Oficiales a bordo de la unidad 157 de la Policía Municipal se acercaron a Esteban Ramírez Medina, quien, al ser cuestionado sobre su manera de conducir, dijo no acordarse de nada.
Para proteger su integridad física y la de los demás ciudadanos, se procedió a descenderlo de la unidad y trasladarlo con su auto a la gasolinera ubicada en la carretera Monterrey-Saltillo, conocida como “Las Gemelas”.
Se dio aviso a distintos medios de comunicación, entre ellos VANGUARDIA, donde se comunicaron los sobrinos de Esteban, quienes mencionaron que había salido a comprar pollo.
Sandra Díaz Robles y Francisco Javier Ramírez Leos, con domicilio en la colonia Portal de Aragón, en Saltillo, Coahuila, ambos sobrinos, se coordinaron con el periódico y posteriormente con el oficial Alfredo Gómez y su compañera.
Se les pidió acudir al lugar y presentar documentación que acreditara su parentesco. Finalmente, se les entregó a su tío, en un acto de apoyo ciudadano brindado por las autoridades.