Saltillo: se incendia colchón y llena de humo vivienda en Las Haciendas

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Saltillo
/ 31 marzo 2026
    Saltillo: se incendia colchón y llena de humo vivienda en Las Haciendas
    Los propietarios y una mascota lograron salir a tiempo del domicilio, donde ya se observaba una gran cantidad de humo. ULISES MARTÍNEZ

Un vecino detectó humo en la parte trasera del domicilio y alertó a los propietarios, lo que permitió actuar de manera oportuna

Personal del Cuerpo de Bomberos de Saltillo acudió al servicio que se reportó en la colonia Las Haciendas, donde se informó del incendio de una casa habitación en la que había personas al interior.

Al llegar al lugar, en Pirules y Olivos de la mencionada colonia, por fortuna los propietarios y una mascota ya se encontraban en el exterior del domicilio, de donde salía mucho humo.

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$!Los vulcanos controlaron el incendio y realizaron labores de ventilación para descartar riesgos.
Los vulcanos controlaron el incendio y realizaron labores de ventilación para descartar riesgos. ULISES MARTÍNEZ

Según las versiones que se dieron en el lugar, fue un vecino quien observó humo en la parte trasera, por lo que acudió a avisar a los propietarios de lo que pasaba en el segundo piso.

Entre ellos lograron controlar parcialmente la situación hasta el arribo de los vulcanos, quienes en pocos minutos terminaron con el riesgo y posteriormente ventilaron el área, revisando el lugar para descartar algún otro inconveniente.

$!Bomberos acudieron a un domicilio en la colonia Las Haciendas tras el reporte de un incendio con personas en el interior.
Bomberos acudieron a un domicilio en la colonia Las Haciendas tras el reporte de un incendio con personas en el interior. ULISES MARTÍNEZ

También se valoró a una mujer que se encontraba dentro del domicilio, quien sufrió una crisis nerviosa debido a lo sucedido, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital, quedándose en el lugar.

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