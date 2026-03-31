Saltillo: se incendia colchón y llena de humo vivienda en Las Haciendas

Personal del Cuerpo de Bomberos de Saltillo acudió al servicio que se reportó en la colonia Las Haciendas, donde se informó del incendio de una casa habitación en la que había personas al interior.

Al llegar al lugar, en Pirules y Olivos de la mencionada colonia, por fortuna los propietarios y una mascota ya se encontraban en el exterior del domicilio, de donde salía mucho humo.