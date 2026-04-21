Retiran 7 toneladas de basura en Loma Linda; buscan acciones para conservar la zona de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 21 abril 2026
    Retiran 7 toneladas de basura en Loma Linda; buscan acciones para conservar la zona de Saltillo
    Voluntarios recorrieron el sitio para concentrar la basura en puntos de recolección. CORTESÍA

Tras la jornada, participantes plantean reforzar vigilancia o implementar rondines para evitar que el área vuelva a ser usada como tiradero

Tras la jornada de limpieza realizada en la falda de la sierra, en el sector de Loma Linda, al oriente de Saltillo, participantes lograron recolectar alrededor de 7 toneladas de residuos acumulados en el área.

De acuerdo con la información compartida por la activista Nathalie Pineda, en la actividad participaron cerca de 120 personas, quienes durante tres horas realizaron labores de recolección en distintos puntos de la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/localizan-cuerpo-sin-vida-a-un-costado-de-la-carretera-57-vecinos-lo-vieron-deambular-CF20169847

Entre los desechos retirados se encontraron muebles, electrodomésticos, autopartes y residuos domésticos. Las imágenes del sitio evidencian la acumulación de basura en un espacio natural utilizado por habitantes para actividades recreativas.

ANTECEDENTE

Como se informó previamente, la jornada fue convocada luego de que se detectara que el área se había convertido nuevamente en un punto de disposición irregular de residuos, lo que afecta tanto el entorno como el cauce natural y la fauna que transita por el lugar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/convocan-a-limpieza-en-area-de-loma-linda-al-oriente-de-saltillo-denuncian-tiradero-clandestino-FP19434980

La activista recordó que en 2021 se realizó una intervención similar, en la que participaron más de 250 personas y se recolectaron 5.5 toneladas de basura. Sin embargo, señaló que, pese a ese antecedente, el sitio volvió a presentar acumulación de residuos con el paso del tiempo.

“Ahora en 2026 contamos con 120 personas y aún no terminamos de limpiar toda la zona. Se recolectaron 7 toneladas, lo cual es un punto importante para observar y darle seguimiento”, expresó.

$!Durante la jornada se retiraron muebles, llantas y desechos acumulados en la zona.
Durante la jornada se retiraron muebles, llantas y desechos acumulados en la zona. CORTESÍA

PROPONEN MEDIDAS

En ese sentido, indicó que el esfuerzo ciudadano busca mantenerse en el tiempo, por lo que consideró necesario fortalecer acciones que permitan conservar el área en mejores condiciones.

Como parte de este planteamiento, propuso la posibilidad de implementar medidas preventivas en el sitio, como la instalación de una caseta móvil de vigilancia en el punto donde termina la zona habitacional o la realización de rondines periódicos.

De acuerdo con lo expuesto, estas acciones podrían contribuir a evitar que se repita la disposición de residuos en el área y a preservar la zona de pinos, utilizada por la comunidad para caminar, hacer senderismo y otras actividades al aire libre.

$!La acumulación de residuos, además de perjudicar a la flora y fauna, afecta áreas utilizadas para actividades recreativas.
La acumulación de residuos, además de perjudicar a la flora y fauna, afecta áreas utilizadas para actividades recreativas. CORTESÍA

Pineda señaló que la intención es que el trabajo realizado durante la jornada tenga continuidad y que el espacio pueda mantenerse en condiciones adecuadas para quienes lo frecuentan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Brigadas
Ecología
Medio Ambiente

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Teotihuacán: Postal mundialista

Teotihuacán: Postal mundialista
true

CDMX y el caso Edith Guadalupe: 8 años, 30 años, ¿y las mujeres?
true

POLITICÓN: ¿Candidatos sin visa? Rumor en La Laguna puede poner en jaque las campañas del PRI y Morena
Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, indicó que no hay reportes de empresas afectadas

Transportistas en Coahuila, sin reportes de desabasto de diésel; empresarios coinciden con reportes
La zona fue acordonada por autoridades mientras se realizaban las labores de rescate y se iniciaban las investigaciones sobre las causas del accidente.

Tren impacta tráiler y deja a trabajador prensado al interior de una fábrica en Saltillo
El japonés anunció su salida primero en redes sociales antes del comunicado oficial.

¿Adiós a la legión japonesa? Saraperos pierde a Ishikawa y suma a Thairo Estrada
El bloqueo de este tipo de embarcaciones comerciales por parte de Irán ha provocado un “problema económico global”, disparando los precios de la gasolina y otros productos básicos en todo el mundo.

¿Cuál es la nueva arma de Irán? El estrecho de Ormuz
La capital saudí, Riad, ha sido el escenario de una expansión sin precedentes, sin embargo, la volatilidad de los precios del petróleo ha obligado al gobierno a reconsiderar el ritmo y la viabilidad de sus proyectos más ambiciosos.

El programa ‘Visión 2030’ de Arabia Saudita reevalúa sus prioridades