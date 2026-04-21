Retiran 7 toneladas de basura en Loma Linda; buscan acciones para conservar la zona de Saltillo

Tras la jornada de limpieza realizada en la falda de la sierra, en el sector de Loma Linda, al oriente de Saltillo, participantes lograron recolectar alrededor de 7 toneladas de residuos acumulados en el área. De acuerdo con la información compartida por la activista Nathalie Pineda, en la actividad participaron cerca de 120 personas, quienes durante tres horas realizaron labores de recolección en distintos puntos de la zona.

Entre los desechos retirados se encontraron muebles, electrodomésticos, autopartes y residuos domésticos. Las imágenes del sitio evidencian la acumulación de basura en un espacio natural utilizado por habitantes para actividades recreativas. ANTECEDENTE Como se informó previamente, la jornada fue convocada luego de que se detectara que el área se había convertido nuevamente en un punto de disposición irregular de residuos, lo que afecta tanto el entorno como el cauce natural y la fauna que transita por el lugar.

La activista recordó que en 2021 se realizó una intervención similar, en la que participaron más de 250 personas y se recolectaron 5.5 toneladas de basura. Sin embargo, señaló que, pese a ese antecedente, el sitio volvió a presentar acumulación de residuos con el paso del tiempo. “Ahora en 2026 contamos con 120 personas y aún no terminamos de limpiar toda la zona. Se recolectaron 7 toneladas, lo cual es un punto importante para observar y darle seguimiento”, expresó.

PROPONEN MEDIDAS En ese sentido, indicó que el esfuerzo ciudadano busca mantenerse en el tiempo, por lo que consideró necesario fortalecer acciones que permitan conservar el área en mejores condiciones. Como parte de este planteamiento, propuso la posibilidad de implementar medidas preventivas en el sitio, como la instalación de una caseta móvil de vigilancia en el punto donde termina la zona habitacional o la realización de rondines periódicos. De acuerdo con lo expuesto, estas acciones podrían contribuir a evitar que se repita la disposición de residuos en el área y a preservar la zona de pinos, utilizada por la comunidad para caminar, hacer senderismo y otras actividades al aire libre.

Pineda señaló que la intención es que el trabajo realizado durante la jornada tenga continuidad y que el espacio pueda mantenerse en condiciones adecuadas para quienes lo frecuentan.

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