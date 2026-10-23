Reúne Coahuila a más de 800 industriales en convención nacional de Canacintra

La participación de más de 800 representantes del sector industrial en la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales Canacintra 2026 reunió en Saltillo a empresarios de distintas regiones del País, en un encuentro enfocado en la inversión, la competitividad y el fortalecimiento de las cadenas productivas. Al inaugurar los trabajos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas refrendó la alianza de su administración con la iniciativa privada para favorecer la llegada de nuevas empresas, impulsar la generación de empleos y mantener las condiciones que permitan el crecimiento de las compañías establecidas en Coahuila.

Ante la presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, el Mandatario dio la bienvenida a los participantes y los invitó a conocer las fortalezas productivas, económicas y turísticas de la entidad. Jiménez Salinas señaló que la generación de empleos corresponde a empresarios, emprendedores y comerciantes, mientras que la función del Gobierno consiste en establecer condiciones para facilitar la inversión y ampliar las oportunidades laborales.

También agradeció a la dirigencia nacional de Canacintra por la distinción del Águila Canacintra, que recibió durante el encuentro y que, afirmó, representa un compromiso para continuar trabajando por el desarrollo de Coahuila. El Gobernador recordó que la realización de la convención se planteó durante una reunión celebrada en abril en las instalaciones nacionales de la cámara, propuesta que se concretó con la participación de representantes industriales de todo México. SEGURIDAD Y ESTABILIDAD, FACTORES PARA LA INVERSIÓN Durante su intervención, el Mandatario sostuvo que la coordinación entre ciudadanía, sociedad civil, iniciativa privada, municipios, poderes del Estado y Fuerzas Armadas ha contribuido a generar condiciones de estabilidad en Coahuila.

En materia económica, destacó la presencia de la industria automotriz, la fabricación de autopartes, la producción de carros de ferrocarril y la minería como actividades relevantes para la entidad. Para mantener la competitividad y atraer nuevos proyectos, identificó cinco factores: seguridad, estabilidad laboral, estado de derecho, mano de obra calificada y disponibilidad de servicios e infraestructura. Sobre seguridad, explicó que la estrategia estatal contempla acciones de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, además de la coordinación entre las instituciones responsables. En el ámbito laboral, destacó el pacto entre Gobierno, empresas y sindicatos para preservar la paz laboral y ofrecer certidumbre a quienes invierten en el Estado.

También señaló el modelo de educación dual como una herramienta para vincular a las instituciones educativas con las empresas y preparar a jóvenes y trabajadores con las habilidades que demanda la industria. CANACINTRA PIDE FORTALECER LA INDUSTRIA NACIONAL Por su parte, la presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones públicas y el sector productivo. La dirigente planteó la necesidad de fortalecer a las empresas que ya operan en México, ampliar las cadenas nacionales de valor e incrementar la capacidad productiva para traducir las oportunidades industriales en crecimiento económico y bienestar.

Asimismo, señaló la importancia de consolidar una política industrial nacional que favorezca la inversión, la innovación, la competitividad, el estado de derecho y el mercado interno, con una coordinación efectiva entre los gobiernos y las empresas. La convención representa un espacio de vinculación entre representantes industriales de distintas regiones del País, en un contexto en el que Coahuila busca mantener su actividad manufacturera y ampliar las oportunidades de inversión y empleo. El encuentro concluyó con el llamado a fortalecer la colaboración entre autoridades y empresarios para impulsar el desarrollo económico y la competitividad industrial.

Temas

Convención Empresas Empresarios

