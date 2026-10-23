Reúne Coahuila a más de 800 industriales en convención nacional de Canacintra

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Reúne Coahuila a más de 800 industriales en convención nacional de Canacintra
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas (centro), inauguró en Saltillo la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales Canacintra 2026, con la participación de más de 800 representantes del sector. CORTESÍA

Fortalece el Estado alianza con el sector industrial para impulsar la seguridad, la inversión y el empleo

La participación de más de 800 representantes del sector industrial en la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales Canacintra 2026 reunió en Saltillo a empresarios de distintas regiones del País, en un encuentro enfocado en la inversión, la competitividad y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

Al inaugurar los trabajos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas refrendó la alianza de su administración con la iniciativa privada para favorecer la llegada de nuevas empresas, impulsar la generación de empleos y mantener las condiciones que permitan el crecimiento de las compañías establecidas en Coahuila.

Coahuila, ejemplo de crecimiento sostenido y competitividad en México: IMCO

Ante la presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, el Mandatario dio la bienvenida a los participantes y los invitó a conocer las fortalezas productivas, económicas y turísticas de la entidad.

Jiménez Salinas señaló que la generación de empleos corresponde a empresarios, emprendedores y comerciantes, mientras que la función del Gobierno consiste en establecer condiciones para facilitar la inversión y ampliar las oportunidades laborales.

$!Representantes industriales de distintas regiones del País participaron en el encuentro para abordar los retos de la inversión, la productividad y la competitividad nacional.
Representantes industriales de distintas regiones del País participaron en el encuentro para abordar los retos de la inversión, la productividad y la competitividad nacional. CORTESÍA

También agradeció a la dirigencia nacional de Canacintra por la distinción del Águila Canacintra, que recibió durante el encuentro y que, afirmó, representa un compromiso para continuar trabajando por el desarrollo de Coahuila.

El Gobernador recordó que la realización de la convención se planteó durante una reunión celebrada en abril en las instalaciones nacionales de la cámara, propuesta que se concretó con la participación de representantes industriales de todo México.

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD, FACTORES PARA LA INVERSIÓN

Durante su intervención, el Mandatario sostuvo que la coordinación entre ciudadanía, sociedad civil, iniciativa privada, municipios, poderes del Estado y Fuerzas Armadas ha contribuido a generar condiciones de estabilidad en Coahuila.

$!María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de Canacintra, destacó la importancia de fortalecer las empresas mexicanas y ampliar las cadenas nacionales de valor.
María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de Canacintra, destacó la importancia de fortalecer las empresas mexicanas y ampliar las cadenas nacionales de valor. CORTESÍA

En materia económica, destacó la presencia de la industria automotriz, la fabricación de autopartes, la producción de carros de ferrocarril y la minería como actividades relevantes para la entidad.

Para mantener la competitividad y atraer nuevos proyectos, identificó cinco factores: seguridad, estabilidad laboral, estado de derecho, mano de obra calificada y disponibilidad de servicios e infraestructura.

Sobre seguridad, explicó que la estrategia estatal contempla acciones de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, además de la coordinación entre las instituciones responsables.

En el ámbito laboral, destacó el pacto entre Gobierno, empresas y sindicatos para preservar la paz laboral y ofrecer certidumbre a quienes invierten en el Estado.

$!El Gobernador agradeció la entrega del Águila Canacintra. “Representa un compromiso para continuar trabajando por el desarrollo de Coahuila”, dijo.
El Gobernador agradeció la entrega del Águila Canacintra. “Representa un compromiso para continuar trabajando por el desarrollo de Coahuila”, dijo. CORTESÍA

También señaló el modelo de educación dual como una herramienta para vincular a las instituciones educativas con las empresas y preparar a jóvenes y trabajadores con las habilidades que demanda la industria.

CANACINTRA PIDE FORTALECER LA INDUSTRIA NACIONAL

Por su parte, la presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones públicas y el sector productivo.

La dirigente planteó la necesidad de fortalecer a las empresas que ya operan en México, ampliar las cadenas nacionales de valor e incrementar la capacidad productiva para traducir las oportunidades industriales en crecimiento económico y bienestar.

$!Empresas aprovecharon el evento para promover sus productos.
Empresas aprovecharon el evento para promover sus productos. CORTESÍA

Asimismo, señaló la importancia de consolidar una política industrial nacional que favorezca la inversión, la innovación, la competitividad, el estado de derecho y el mercado interno, con una coordinación efectiva entre los gobiernos y las empresas.

La convención representa un espacio de vinculación entre representantes industriales de distintas regiones del País, en un contexto en el que Coahuila busca mantener su actividad manufacturera y ampliar las oportunidades de inversión y empleo.

El encuentro concluyó con el llamado a fortalecer la colaboración entre autoridades y empresarios para impulsar el desarrollo económico y la competitividad industrial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Convención
Empresas
Empresarios

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Taddei: Manejos turbios en el INE

Taddei: Manejos turbios en el INE
true

Vienen 10 parques industriales al corredor Coahuila-Nuevo León
true

POLITICÓN: Del INE que la 4T prometió renovar al desastre de la gestión de Taddei

Un Congreso dividido podría obligar a Trump a negociar iniciativas, enfrentar mayores obstáculos presupuestales y responder a una oposición legislativa más activa.

Demócratas tienen altas posibilidades de arrebatar la Cámara de Representantes a Trump: director editorial de The New York Times
Solo falta un trámite en materia ambiental para que pueda tener luz verde la rectificación en Los Chorros.

Buscará Jericó Abramo fechas de licitación para rectificar Los Chorros; persiste pendiente ambiental
El histórico delantero mexicano recordó sus inicios como profesional en 1976 y agradeció al fútbol por los logros que marcaron su vida.

‘Todo lo que soy es gracias al fútbol’... Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut
Coahuila obtuvo siete de las 50 medallas entregadas a nivel nacional.

¡Destaca talento estatal! Obtienen siete alumnos de Conalep Coahuila medalla al mérito académico
La primera dama, según informó su oficina, Trump y su representante trabajaron directamente con los líderes rusos y ucranianos para definir los términos del alto al fuego localizado.

Melania Trump logra valientemente un alto al fuego en Oleshky, una ciudad ucraniana al borde de una catástrofe humanitaria