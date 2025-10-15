Rinde protesta Iván Gaher Garnica como director de la Facultad de Mercadotecnia por un segundo periodo

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta al M.C. Iván Gaher Garnica Espinoza como director de la Facultad de Mercadotecnia Unidad Sureste para el periodo 2025-2028, durante una ceremonia en la que también se entregaron 20 equipos de cómputo que fortalecerán el aprendizaje de las y los universitarios.

El evento contó con la presencia de la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, así como de funcionariado universitario, directores de Escuelas, Facultades e Institutos, además de alumnos y docentes que se dieron cita para acompañar al nuevo director en el inicio de esta nueva etapa.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel felicitó a Iván Gaher Garnica por su reelección, y reconoció el trabajo conjunto de la comunidad académica en un proceso electoral universitario que se desarrolló en unidad, respeto y armonía.

Pimentel Martínez anunció además que la Licenciatura en Mercadotecnia obtuvo la acreditación por cinco años otorgada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), logro que calificó como resultado del esfuerzo académico y del trabajo en equipo.