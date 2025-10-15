Rinde protesta Iván Gaher Garnica como director de la Facultad de Mercadotecnia por un segundo periodo

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Rinde protesta Iván Gaher Garnica como director de la Facultad de Mercadotecnia por un segundo periodo
    El M.C. Iván Gaher Garnica Espinoza rindió protesta como director de la Facultad de Mercadotecnia Unidad Sureste de la UAdeC para el periodo 2025-2028. FOTO: CORTESÍA

Pimentel subrayó que los logros de la Facultad son resultado del trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes y directivos

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta al M.C. Iván Gaher Garnica Espinoza como director de la Facultad de Mercadotecnia Unidad Sureste para el periodo 2025-2028, durante una ceremonia en la que también se entregaron 20 equipos de cómputo que fortalecerán el aprendizaje de las y los universitarios.

El evento contó con la presencia de la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, así como de funcionariado universitario, directores de Escuelas, Facultades e Institutos, además de alumnos y docentes que se dieron cita para acompañar al nuevo director en el inicio de esta nueva etapa.

TE PUEDE INTERESAR: Director de Facultad de Medicina rinde su segundo informe de actividades

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel felicitó a Iván Gaher Garnica por su reelección, y reconoció el trabajo conjunto de la comunidad académica en un proceso electoral universitario que se desarrolló en unidad, respeto y armonía.

Pimentel Martínez anunció además que la Licenciatura en Mercadotecnia obtuvo la acreditación por cinco años otorgada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), logro que calificó como resultado del esfuerzo académico y del trabajo en equipo.

$!Se dotó a la Facultad de 20 equipos de cómputo que beneficiarán el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Se dotó a la Facultad de 20 equipos de cómputo que beneficiarán el proceso de aprendizaje de los estudiantes. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el director Iván Gaher Garnica Espinoza agradeció la confianza de la comunidad universitaria y destacó que la Facultad de Mercadotecnia es un espacio “donde las ideas nacen, los sueños se construyen y los estudiantes encuentran su voz”.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC presenta a Lobos y Lobas para la temporada 2025-2026 de basquetbol

En representación del alumnado, Cristian Alexis Moreno, estudiante de séptimo semestre, expresó su agradecimiento por la entrega de los nuevos equipos de cómputo, subrayando su importancia para una formación actualizada en una carrera que requiere constante innovación tecnológica.

Con este acto, la Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo integral de su comunidad estudiantil, fortaleciendo la calidad de sus programas y la infraestructura educativa de sus unidades académicas.

Temas


Educación

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Familiares, vecinos y amigos del pequeño Anuel se reunieron para recordarlo.

Obra en primaria donde murió alumno de San Pedro se realizaba sin permisos ni supervisión
La ASF detectó irregularidades por casi 7 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2024, último año del gobierno de AMLO

ASF detecta irregularidades por casi 7 mil millones en Cuenta Pública durante ultimo año del sexenio de AMLO
Este viernes se vence el plazo para que México entregue mil 143 millones de metros cúbicos de agua.

‘Ahoga’ falta de financiamiento la modernización del Tratado de Aguas Binacionales, afirma experto

true

POLITICÓN: Contratos millonarios, detrás de la pelea entre Mejía y Kalionchiz
true

Llega tarde el fin de los abrazos
true

Rodeo Gubernatura: 2029 (3)
Noroña: Su lugar en la historia política

Noroña: Su lugar en la historia política
La cifra de inflación a nivel nacional abre la puerta a que el Banco de México aplique un nuevo recorte en la tasa de interés durante noviembre. FOTO:

Acuña se ubicó como la ciudad con mayor inflación quincenal a nivel nacional