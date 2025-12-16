Rompen tubería de gas durante excavación y evacúan obra en Saltillo

Saltillo
/ 16 diciembre 2025
    Rompen tubería de gas durante excavación y evacúan obra en Saltillo
    Personal de la empresa de gas y bomberos realizaron maniobras para detener la fuga y eliminar riesgos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El incidente obligó a suspender los trabajos, cerrar de manera preventiva la vialidad y movilizar a cuerpos de emergencia durante aproximadamente dos horas

Un mal cálculo en las labores de excavación de lo que será un centro comercial, ubicado en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio, con dirección a Arteaga, originó la movilización de las autoridades tras el rompimiento de una tubería de gas natural.

Alrededor de las 10:00 horas de este martes, los trabajadores tuvieron que detener sus labores, luego de que el operador de una retroexcavadora golpeara una tubería de cinco pulgadas, la cual se reventó y provocó la fuga de gas.

$!Autoridades municipales y cuerpos de emergencia acudieron al cruce de Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio tras la fuga de gas natural.
Autoridades municipales y cuerpos de emergencia acudieron al cruce de Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio tras la fuga de gas natural. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Ante el riesgo, los trabajadores se retiraron del área y dieron aviso al número de emergencias 911. Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal y personal del Cuerpo de Bomberos para atender la situación y asegurar la zona.

Los empleados que se encontraban laborando en la construcción fueron evacuados hacia la parte trasera del predio, mientras se esperaba la llegada del personal de la empresa de gas, encargado de realizar las reparaciones correspondientes.

$!Trabajadores del sitio fueron evacuados de manera preventiva mientras se controlaba la fuga de gas.
Trabajadores del sitio fueron evacuados de manera preventiva mientras se controlaba la fuga de gas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Poco después, personal de la compañía de gas se presentó en el lugar y, con el apoyo de los bomberos, inició las maniobras necesarias para detener la fuga, permaneciendo atentos ante cualquier posible contingencia.

Se informó que transcurrieron alrededor de dos horas para que la situación fuera controlada por completo y se procediera a la reapertura de la vialidad, la cual permaneció cerrada de manera preventiva para evitar riesgos a la población.

