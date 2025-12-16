Rompen tubería de gas durante excavación y evacúan obra en Saltillo

Un mal cálculo en las labores de excavación de lo que será un centro comercial, ubicado en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio, con dirección a Arteaga, originó la movilización de las autoridades tras el rompimiento de una tubería de gas natural.

Alrededor de las 10:00 horas de este martes, los trabajadores tuvieron que detener sus labores, luego de que el operador de una retroexcavadora golpeara una tubería de cinco pulgadas, la cual se reventó y provocó la fuga de gas.

