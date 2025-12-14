Más de mil niñas y niños de ejidos disfrutan posadas del DIF Saltillo
Celebraciones decembrinas alcanzan a familias de la zona rural de la capital coahuilense
Saltillo, Coah.— La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que gracias a la participación de Corazones Voluntarios que se sumaron al organismo, fue posible llevar a cabo posadas navideñas en 10 ejidos del municipio, en beneficio de más de mil niñas y niños de la zona rural.
López Naranjo destacó que las aportaciones realizadas permitieron brindar momentos de alegría a las familias durante la temporada decembrina. “Sus aportaciones nos dieron la oportunidad de hacer felices a nuestras niñas y niños de los ejidos, así como a sus familias, para pasar momentos divertidos en esta época navideña”, expresó.
La presidenta honoraria del DIF agradeció a las y los ciudadanos, organizaciones civiles, empresas y universidades que colaboraron con distintas donaciones y apoyos para hacer posibles estas celebraciones.
Detalló que las posadas se realizaron en los ejidos Cuautla, Providencia, Chapula, Agua Nueva, Hedionda Grande, Buñuelos, Zacatera, Presa de los Muchachos, Tanque del Cerro y Presa de San Pedro.
Durante las actividades, las niñas y niños recibieron regalos y bicicletas, además de participar en la tradicional ruptura de piñatas. Asimismo, se entregaron bolos y refrigerios a todas las personas asistentes.
Las posadas navideñas se llevaron a cabo con el respaldo de la Dirección de Desarrollo Rural y el Voluntariado del DIF Saltillo, quienes coordinaron la logística y atención en cada comunidad.
Finalmente, Luly López Naranjo señaló que, a lo largo del año y con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, el DIF Saltillo mantuvo una presencia permanente en la zona rural, impulsando acciones y programas enfocados en mejorar la calidad de vida de sus habitantes.