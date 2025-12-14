Más de mil niñas y niños de ejidos disfrutan posadas del DIF Saltillo

Saltillo, Coah.— La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que gracias a la participación de Corazones Voluntarios que se sumaron al organismo, fue posible llevar a cabo posadas navideñas en 10 ejidos del municipio, en beneficio de más de mil niñas y niños de la zona rural.

López Naranjo destacó que las aportaciones realizadas permitieron brindar momentos de alegría a las familias durante la temporada decembrina. “Sus aportaciones nos dieron la oportunidad de hacer felices a nuestras niñas y niños de los ejidos, así como a sus familias, para pasar momentos divertidos en esta época navideña”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Continúa en Saltillo limpieza y deshierbe para mejorar seguridad y entorno urbano

La presidenta honoraria del DIF agradeció a las y los ciudadanos, organizaciones civiles, empresas y universidades que colaboraron con distintas donaciones y apoyos para hacer posibles estas celebraciones.