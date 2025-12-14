Más de mil niñas y niños de ejidos disfrutan posadas del DIF Saltillo

Saltillo
/ 14 diciembre 2025
    Más de mil niñas y niños de ejidos disfrutan posadas del DIF Saltillo
    Luly López entregó regalos, bicicletas, bolos y refrigerios a las y los asistentes. FOTO: CORTESÍA

Celebraciones decembrinas alcanzan a familias de la zona rural de la capital coahuilense

Saltillo, Coah.— La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que gracias a la participación de Corazones Voluntarios que se sumaron al organismo, fue posible llevar a cabo posadas navideñas en 10 ejidos del municipio, en beneficio de más de mil niñas y niños de la zona rural.

López Naranjo destacó que las aportaciones realizadas permitieron brindar momentos de alegría a las familias durante la temporada decembrina. “Sus aportaciones nos dieron la oportunidad de hacer felices a nuestras niñas y niños de los ejidos, así como a sus familias, para pasar momentos divertidos en esta época navideña”, expresó.

La presidenta honoraria del DIF agradeció a las y los ciudadanos, organizaciones civiles, empresas y universidades que colaboraron con distintas donaciones y apoyos para hacer posibles estas celebraciones.

Las niñas y niños participaron en actividades tradicionales como la ruptura de piñatas.
Las niñas y niños participaron en actividades tradicionales como la ruptura de piñatas. FOTO: CORTESÍA

Detalló que las posadas se realizaron en los ejidos Cuautla, Providencia, Chapula, Agua Nueva, Hedionda Grande, Buñuelos, Zacatera, Presa de los Muchachos, Tanque del Cerro y Presa de San Pedro.

Durante las actividades, las niñas y niños recibieron regalos y bicicletas, además de participar en la tradicional ruptura de piñatas. Asimismo, se entregaron bolos y refrigerios a todas las personas asistentes.

Las posadas navideñas se llevaron a cabo con el respaldo de la Dirección de Desarrollo Rural y el Voluntariado del DIF Saltillo, quienes coordinaron la logística y atención en cada comunidad.

Finalmente, Luly López Naranjo señaló que, a lo largo del año y con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, el DIF Saltillo mantuvo una presencia permanente en la zona rural, impulsando acciones y programas enfocados en mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

