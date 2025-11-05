Rutas troncales ya representan más del 20 por ciento de usuarios del transporte público de Saltillo

Saltillo
/ 5 noviembre 2025
    Rutas troncales ya representan más del 20 por ciento de usuarios del transporte público de Saltillo
    En el primer mes de operaciones se registraron más de 633 mil pasajes, entre las dos rutas troncales. Foto: Archivo

‘La mitad son personas que no utilizaban el transporte público’, señala Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible

De acuerdo con Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), durante el primer mes del programa “Aquí Vamos Gratis” —y hasta el 4 de noviembre— las dos rutas troncales de transporte público en Saltillo registraron 633 mil 449 pasajes.

Según el funcionario, la cifra corresponde al número total de subidas o abordajes, no al de usuarios únicos. “Ahorita lo que tenemos son pasajes, subidas. No sabemos cuántas veces se subió una sola persona, porque todavía no se exige el uso de tarjeta. Cuando eso ocurra, ya podremos diferenciarlo”.

TE PUEDE INTERESAR: Centro de Saltillo, con mayor acoso callejero a mujeres; agresiones similares a la de Sheinbaum

De la Rosa señaló que actualmente el conteo se realiza mediante un sistema de video con algoritmo de detección, conocido como cuenta cocos, que contabiliza el número de personas que ingresan a las unidades. “La manera anterior de contar era por barreras ópticas; eso es lo que todavía usan los camiones tradicionales”, dijo.

El titular del IMMUS recordó que, antes del arranque del nuevo sistema, el promedio general del transporte público en Saltillo rondaba entre 90 y 100 mil usuarios diarios. “Es el universo de gente que manejamos”, dijo. Con ese promedio, calculó que el volumen total de viajes mensuales era de unos 2.9 a 3 millones de pasajes.

“La ciudad tiene alrededor de tres millones de pasajes al mes y nosotros, con Aquí Vamos Gratis, concentramos unos 633 mil; estamos pegándole arriba del 20 por ciento del total de viajes que se hacen en la ciudad”, mencionó.

De acuerdo con sus estimaciones, una sola ruta –la de Periférico– moviliza alrededor de 500 mil pasajeros mensuales, mientras que las dos troncales del sistema gratuito superan esa cifra. “Si dividimos, serían unos 280 mil por ruta”, agregó.

$!Cada semana, este nuevo programa de transporte público gratuito está registrando un incremento en su afluencia.
Cada semana, este nuevo programa de transporte público gratuito está registrando un incremento en su afluencia. Foto: Archivo

De la Rosa precisó que la mitad del pasaje del nuevo sistema corresponde a usuarios que antes no viajaban en camión. “Nosotros debemos de traer la mitad del pasaje como nuevo. O sea, de esos 566 mil subidas, la mitad son gente que no se subía al camión. Son nuevos porque estaban en otro medio de transporte o porque no tenían la posibilidad desde el punto de vista económico”, afirmó.

“Hay gente que ahora puede subirse cuando antes no tenía la posibilidad. Muchos son estudiantes que antes solo podían costear un viaje al día; hoy se mueven también por la tarde”, añadió.

Según indicó, el número de viajes continúa en aumento semana a semana y el propósito actual es que la población adopte el servicio como una opción cotidiana. “Cuando el sistema deje de crecer y podamos medir con tarjeta, entonces sabremos con precisión cuántas personas distintas lo usan y cuál es el efecto real”, concluyó.

Temas


Movilidad
Transporte Público
A20

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad