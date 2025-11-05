Rutas troncales ya representan más del 20 por ciento de usuarios del transporte público de Saltillo

De acuerdo con Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), durante el primer mes del programa “Aquí Vamos Gratis” —y hasta el 4 de noviembre— las dos rutas troncales de transporte público en Saltillo registraron 633 mil 449 pasajes. Según el funcionario, la cifra corresponde al número total de subidas o abordajes, no al de usuarios únicos. “Ahorita lo que tenemos son pasajes, subidas. No sabemos cuántas veces se subió una sola persona, porque todavía no se exige el uso de tarjeta. Cuando eso ocurra, ya podremos diferenciarlo”. TE PUEDE INTERESAR: Centro de Saltillo, con mayor acoso callejero a mujeres; agresiones similares a la de Sheinbaum De la Rosa señaló que actualmente el conteo se realiza mediante un sistema de video con algoritmo de detección, conocido como cuenta cocos, que contabiliza el número de personas que ingresan a las unidades. “La manera anterior de contar era por barreras ópticas; eso es lo que todavía usan los camiones tradicionales”, dijo.

El titular del IMMUS recordó que, antes del arranque del nuevo sistema, el promedio general del transporte público en Saltillo rondaba entre 90 y 100 mil usuarios diarios. “Es el universo de gente que manejamos”, dijo. Con ese promedio, calculó que el volumen total de viajes mensuales era de unos 2.9 a 3 millones de pasajes. “La ciudad tiene alrededor de tres millones de pasajes al mes y nosotros, con Aquí Vamos Gratis, concentramos unos 633 mil; estamos pegándole arriba del 20 por ciento del total de viajes que se hacen en la ciudad”, mencionó. De acuerdo con sus estimaciones, una sola ruta –la de Periférico– moviliza alrededor de 500 mil pasajeros mensuales, mientras que las dos troncales del sistema gratuito superan esa cifra. “Si dividimos, serían unos 280 mil por ruta”, agregó.