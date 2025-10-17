¿Sabías que este año en Saltillo hay una app que te dice qué casas estarán dando dulces en Halloween?

Este Halloween, las familias de Saltillo tienen una nueva herramienta para planear su ruta de “dulce o truco”: la aplicación Dulce Halloween, que permite ver en tiempo real qué casas de la ciudad estarán repartiendo golosinas y cuáles participan en el concurso a la decoración más creativa.

La plataforma funciona como un mapa interactivo que se actualiza constantemente gracias a la participación de los usuarios. Además, quienes registren su casa pueden participar en un concurso por la decoración más creativa de la colonia.

