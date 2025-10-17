¿Sabías que este año en Saltillo hay una app que te dice qué casas estarán dando dulces en Halloween?

    Las casas registradas se mostrarán en un mapa interactivo para evitar zonas poco transitadas. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Dulce Halloween permite planear rutas y descubrir casas que repartirán golosinas para celebrar de forma segura y divertida

Este Halloween, las familias de Saltillo tienen una nueva herramienta para planear su ruta de “dulce o truco”: la aplicación Dulce Halloween, que permite ver en tiempo real qué casas de la ciudad estarán repartiendo golosinas y cuáles participan en el concurso a la decoración más creativa.

La plataforma funciona como un mapa interactivo que se actualiza constantemente gracias a la participación de los usuarios. Además, quienes registren su casa pueden participar en un concurso por la decoración más creativa de la colonia.

@dulcehalloweenmty ¿Listo para un Halloween épico? 🎃 Descubre cómo Dulce Halloween te ayuda a planificar rutas seguras, encontrar casas con dulces y disfrutar al máximo. 🏡 Registra tu casa 🔄 Actualiza en cada zona 🗺️ Encuentra casas activas ¡Accede ahora y vive una experiencia inolvidable! 📲 www.dulcehalloween.com #DulceHalloween #Halloween2024 #TrickOrTreat #RutasSeguras #FiestaHalloween @LA ALIANZA MONTERREY ♬ Halloween ・ cute horror song - PeriTune

Saltillo se caracteriza por sus tradiciones familiares y la celebración de Halloween ha crecido año con año, con más colonias decoradas y niños disfrazados recorriendo las calles. La app ayuda a que la diversión sea más segura y fomenta la colaboración vecinal, sin perder el espíritu de la fiesta.

Para usarla, solo hay que descargar Dulce Halloween, crear una cuenta, indicar la ubicación y decidir si se participará como visitante o como casa que reparte dulces. Con esto, las familias pueden planear su noche y aprovechar al máximo la fiesta sin contratiempos.

Este año, además de disfraces y calabazas, los saltillenses tendrán un aliado digital para guiar sus pasos por la ciudad mientras buscan los caramelos más codiciados.

Brissey Patiño

