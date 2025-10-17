¿Sabías que este año en Saltillo hay una app que te dice qué casas estarán dando dulces en Halloween?
Dulce Halloween permite planear rutas y descubrir casas que repartirán golosinas para celebrar de forma segura y divertida
Este Halloween, las familias de Saltillo tienen una nueva herramienta para planear su ruta de “dulce o truco”: la aplicación Dulce Halloween, que permite ver en tiempo real qué casas de la ciudad estarán repartiendo golosinas y cuáles participan en el concurso a la decoración más creativa.
La plataforma funciona como un mapa interactivo que se actualiza constantemente gracias a la participación de los usuarios. Además, quienes registren su casa pueden participar en un concurso por la decoración más creativa de la colonia.
@dulcehalloweenmty ¿Listo para un Halloween épico? 🎃 Descubre cómo Dulce Halloween te ayuda a planificar rutas seguras, encontrar casas con dulces y disfrutar al máximo. 🏡 Registra tu casa 🔄 Actualiza en cada zona 🗺️ Encuentra casas activas ¡Accede ahora y vive una experiencia inolvidable! 📲 www.dulcehalloween.com #DulceHalloween #Halloween2024 #TrickOrTreat #RutasSeguras #FiestaHalloween @LA ALIANZA MONTERREY ♬ Halloween ・ cute horror song - PeriTune
Saltillo se caracteriza por sus tradiciones familiares y la celebración de Halloween ha crecido año con año, con más colonias decoradas y niños disfrazados recorriendo las calles. La app ayuda a que la diversión sea más segura y fomenta la colaboración vecinal, sin perder el espíritu de la fiesta.
Para usarla, solo hay que descargar Dulce Halloween, crear una cuenta, indicar la ubicación y decidir si se participará como visitante o como casa que reparte dulces. Con esto, las familias pueden planear su noche y aprovechar al máximo la fiesta sin contratiempos.
Este año, además de disfraces y calabazas, los saltillenses tendrán un aliado digital para guiar sus pasos por la ciudad mientras buscan los caramelos más codiciados.