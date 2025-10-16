Sacerdote exorcista de Saltillo denuncia ‘clonación’ de su cuenta de Facebook

El sacerdote exorcista de Saltillo, Vicente Eliamar, informó a sus seguidores a través de redes sociales que su cuenta de Facebook había sido clonada, y pidió apoyo para denunciar los perfiles falsos.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial, el religioso señaló: “Queridos amigos, algún infame ha ‘clonado’ mi cuenta, usando una foto mía y escribiendo (mal) mi nombre, anunciando supuestos mensajes proféticos y pidiendo dinero a mi nombre. Tal cosa es falsa, yo no mando solicitudes de amistad a nadie, ni mensajes proféticos. Tampoco estoy pidiendo dinero por mensajes privados. Esta es mi única página de uso. Por favor, ayúdenme a denunciar estos falsos perfiles”.

TE PUEDE INTERESAR: Ingeniero de Coahuila se convierte en héroe durante inundaciones en Veracruz

Los perfiles fraudulentos, que se presentan bajo el nombre de “Pádre Vicente Eliamar” (con acento incluido en “Pádre”), enviaban mensajes a los usuarios asegurando que Dios les había revelado secretos sobre sus vidas, y solicitaban dinero a cambio de brindar la supuesta información.