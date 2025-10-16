Sacerdote exorcista de Saltillo denuncia ‘clonación’ de su cuenta de Facebook

Saltillo
/ 16 octubre 2025
    Sacerdote exorcista de Saltillo denuncia ‘clonación’ de su cuenta de Facebook
    Los mensajes de las cuentas clonadas (como la de la imagen), ofrecían supuestas revelaciones divinas a cambio de dinero, situación que el religioso desmintió. FOTO: TOMADA DE REDES SOCIALES

Vicente Eliama alertó que su cuenta de Facebook fue clonada para enviar mensajes falsos y solicitar dinero; pidió a sus seguidores denunciar los perfiles fraudulentos

El sacerdote exorcista de Saltillo, Vicente Eliamar, informó a sus seguidores a través de redes sociales que su cuenta de Facebook había sido clonada, y pidió apoyo para denunciar los perfiles falsos.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial, el religioso señaló: “Queridos amigos, algún infame ha ‘clonado’ mi cuenta, usando una foto mía y escribiendo (mal) mi nombre, anunciando supuestos mensajes proféticos y pidiendo dinero a mi nombre. Tal cosa es falsa, yo no mando solicitudes de amistad a nadie, ni mensajes proféticos. Tampoco estoy pidiendo dinero por mensajes privados. Esta es mi única página de uso. Por favor, ayúdenme a denunciar estos falsos perfiles”.

Los perfiles fraudulentos, que se presentan bajo el nombre de “Pádre Vicente Eliamar” (con acento incluido en “Pádre”), enviaban mensajes a los usuarios asegurando que Dios les había revelado secretos sobre sus vidas, y solicitaban dinero a cambio de brindar la supuesta información.

Uno de los mensajes compartidos en las cuentas clonadas decía: “Inmediatamente vi el nombre. Comencé a orar por ti. Dios quiere cambiar tu historia. Él quiere pelear por ti y destruir todo el espíritu maligno que está luchando contra tu gloria”.

Ante esta situación, Vicente Eliamar hizo un llamado a la comunidad para no interactuar con los perfiles falsos y a reportarlos ante Facebook, reiterando que su única cuenta oficial es la que mantiene activa y donde se comunican sus seguidores de manera legítima.

El caso resalta la creciente problemática de clonación de cuentas en redes sociales, utilizada para engañar a personas y cometer fraudes, especialmente aprovechando la reputación de figuras públicas o religiosas.

Elena Vega

