Homicidio y agresión en cadena sacudieron Ciudad Frontera, sobreviviente señala a presuntos asesinos
Los detenidos fueron asegurados con un objeto punzocortante y puestos a disposición del Ministerio Público
CIUDAD FRONTERA, COAH.- La violencia desatada el domingo en la colonia Héroes de Nacozari, en Ciudad Frontera, dejó no solo a un hombre sin vida, sino que también derivó en una segunda agresión ocurrida minutos después durante la huida de los presuntos responsables.
El primer ataque ocurrió por la tarde, en la esquina de Felipe Pescador y Maquinistas, donde vecinos reportaron a un hombre gravemente herido con un arma blanca.
Paramédicos y elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar, pero al revisar al afectado confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Tras el homicidio, los agresores se desplazaron hacia la colonia Morelos, donde interceptaron a Miguel Ángel Cigarroa, de 45 años, quien resultó lesionado en una pierna. Por temor, el hombre se refugió de inmediato en su domicilio y posteriormente pidió auxilio.
Socorristas de Águilas Doradas acudieron para brindarle primeros auxilios y trasladarlo a un centro médico, acompañado por personal de Seguridad Pública.
Más tarde, durante la entrevista oficial, Cigarroa identificó a los agresores como los mismos sujetos que participaron en el homicidio registrado minutos antes.
En un operativo de búsqueda desplegado por autoridades municipales, se logró la captura de dos personas señaladas como responsables tanto del homicidio como de la agresión posterior.
Durante la detención se aseguró un objeto punzocortante presuntamente utilizado en los hechos. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.