Saltillense recuperaba movilidad tras cirugía; un infarto cerebral lo obliga a comenzar de nuevo

Carlos, carpintero de oficio desde joven, perdió completamente la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Está consciente y puede hablar, aunque lo hace más lentamente, y ahora comienza un nuevo proceso de rehabilitación que, de acuerdo con lo informado por su familia tras consultar a su médico, podría prolongarse entre un año y medio y dos años.

Después de meses de recuperación por una cirugía de rodilla, Carlos Niño Valdés comenzaba poco a poco a recuperar su movilidad y la posibilidad de retomar su vida cotidiana. Pero la mañana del sábado 5 de septiembre, un infarto cerebral cambió nuevamente el panorama para este habitante de Saltillo , de 64 años.

“Es una persona muy activa. Tiene una carpintería desde joven, siempre ha sido muy activo, muy trabajador”, relató su nuera, Laura Padilla, quien lo conoce desde hace 15 años.

UNA MANAÑAN CAMBIÓ TODO

Carlos se encontraba junto con su esposa en un rancho durante la mañana del sábado cuando comenzaron los primeros síntomas.

“Mi suegra empezó a notar que se le estaba como cayendo la cara y hablando un poco más lento y se le hizo muy raro”, recordó Padilla.

La familia buscó una primera revisión cerca del lugar, donde recibió medicamento para controlar la presión. Posteriormente fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS en Saltillo. Mientras esperaba atención, su condición comenzó a cambiar.

“Empezó a dejar de mover el brazo y posteriormente la pierna hasta que ya no pudo moverse de todo el lado izquierdo de su cuerpo”, narró su nuera Laura.

Actualmente Carlos permanece consciente y conserva el habla, aunque más lenta. Sin embargo, no ha recuperado movimiento en las extremidades afectadas. Este viernes comenzaría con sus terapias de rehabilitación, que requerirán entre tres y cuatro sesiones por semana.

‘TENGO LA FORTUNA DE TENER A UN SEGUNDO PAPÁ’

Padilla no solamente describe a su suegro como un hombre trabajador. Carlos es padre de tres hijos y abuelo de tres nietos, pero alrededor de su familia el parentesco se extiende mucho más.

“Si me lo dices desde el lado de ser nuera, tengo la fortuna y la dicha de tener a un segundo papá en mi vida. Es muy, muy bueno”, expresó.

Cuenta que suele ayudar a quienes lo rodean y que no solamente sus familiares mantienen una relación cercana con él.

“Todos nuestros amigos, amigos de mis cuñados, lo quieren bastante, para todos es el tío Carlos”, expresó Laura.

La nueva condición también representa un cambio económico para el matrimonio. Carlos no puede regresar por ahora a su carpintería y su esposa, quien es jubilada, permanecerá a su lado para apoyarlo durante su recuperación.

“Él ya no puede trabajar, no puede solventar sus gastos. Mi suegra es jubilada y (...) va a estar ahí 24/7 con él”, explicó Padilla.

SUPERAN META EN MENOS DE 24 HORAS

Ante los gastos por consultas, medicamentos y rehabilitación, sus hijos abrieron una campaña en GoFundMe con una meta inicial de 120 mil pesos. La respuesta sorprendió a la familia: el objetivo fue superado en menos de 24 horas.

“La verdad no lo esperábamos, nos sorprendimos bastantísimo. Recibimos apoyo de muchísima gente, muchísimos familiares, amigos, conocidos que, la verdad, sí nos dejó sin palabras haberlo conseguido en tan poco tiempo”, relató.

Carlos sabe de la movilización que se ha generado alrededor de su recuperación.

“Está muy contento, está muy agradecido con todas las personas que lo apoyaron”, aseguró su nuera.

Aunque alcanzaron la primera meta, la colecta continúa abierta. La familia explica que los 120 mil pesos fueron planteados para comenzar a cubrir las necesidades inmediatas, pero anticipan un camino considerablemente más largo.

“Es un camino largo de tratamiento, rehabilitación, doctores y que sí se va a necesitar, yo creo más de ese dinero, pero lo dejamos en 120 para comenzar toda su rehabilitación”.

APENAS COMIENZA LA RECUPERACIÓN

Hasta agosto, Coahuila acumulaba mil 326 registros de enfermedades cerebrovasculares, frente a los mil 393 durante el mismo período de 2025, según datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud. Ahora, detrás de esas cifras, la familia Niño enfrenta su propio proceso.

Carlos permanece en casa y el objetivo inmediato será avanzar mediante rehabilitación y seguimiento médico para recuperar, en la medida de lo posible, su independencia. Su familia mantiene abierta la campaña para quienes deseen contribuir a los gastos que vendrán durante los próximos meses.