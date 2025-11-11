Saltillo: a pesar de resentir los efectos de su caída, el obispo Raúl Vera se niega a recibir atención médica
La comunidad católica cuestiona si, tras varios accidentes a sus 80 años, el prelado requiere cuidados especiales y señalan el mal estado de las banquetas del Centro
A pesar de que esta mañana resintió las secuelas de la caída que sufrió el lunes, el obispo emérito de Saltillo, José Raúl Vera, rehusó utilizar la asistencia médica que puso a su disposición el obispo titular de la Diócesis local, Hilario González.
En lugar de ello, prefirió recurrir a sus habilidades como homeópata, informó a VANGUARDIA su asistente, Jackie Campbell, al ofrecer nuevos detalles sobre el accidente, ocurrido en una de las esquinas del cruce de Hidalgo y Ramos Arizpe, a media cuadra de su domicilio, en el Centro Histórico de la ciudad.
En atención a la inquietud mostrada por los fieles tras el incidente, dio a conocer que el prelado solo necesitará unos días de reposo, lo que prácticamente no afectará sus compromisos y actividades regulares.
“Esta mañana amaneció con dolor”, pero pudo realizar su habitual aseo personal; “seguirá con homeopatía”, refirió Campbell Dávila.
Siendo ingeniero químico, el obispo posee la subespecialidad en homeopatía, de manera que no es afecto a consultar a los médicos alópatas ni a consumir los medicamentos que estos recetan, explicó.
La asistente compartió una fotografía para señalar el lugar exacto donde Vera López se tropezó con los bordes de una acera de lajas, sufriendo, entre otras lesiones, golpes en la frente, escoriaciones en las manos y cortes en la nariz a causa del impacto de sus lentes contra la superficie.
En la imagen se aprecia que en el sitio del incidente sobresale, quebrada, una pieza metálica de lo que fue la base de una farola eléctrica, que es un potencial obstáculo con el que el clérigo pudo haber tropezado, lo mismo que otros transeúntes.
Aunque Raúl Vera publicó en redes sociales “ahora sí me caí...”, otras evidencias apuntan a que no sería la primera vez que sufre algún percance en vía pública.
Seis años antes, en agosto de 2018, se dio a conocer a través de un comunicado que se había golpeado la frente y fracturado la nariz, debido a que se desplomó cuando entraba al atrio de la Catedral de Santiago.
En enero de 2021, el jerarca católico perdió el equilibrio mientras celebraba misa en la Catedral de Saltillo, de lo cual resultó ileso, pero hubo de ser ayudado a levantarse de las gradas del altar mientras sostenía la copa de la eucaristía.
En diciembre de 2024, por ejemplo, el obispo también tropezó al caminar por la calle General Cepeda, donde se realizaba una obra pública.
Se cuenta, además, un percance vial que Vera López habría provocado, en julio de 2025, al impactar contra dos vehículos un auto de la Diócesis de Saltillo, en el barrio Ojo de Agua, cuando conducía hacia la parroquia Santa Cruz para oficiar misa.
Por diferentes medios, los feligreses se preguntan si el obispo emérito José Raúl Vera López, de 80 años de edad, estaría necesitando ya los servicios permanentes de personal de acompañamiento para evitarle nuevos accidentes.