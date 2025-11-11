Saltillo: a pesar de resentir los efectos de su caída, el obispo Raúl Vera se niega a recibir atención médica

A pesar de que esta mañana resintió las secuelas de la caída que sufrió el lunes, el obispo emérito de Saltillo, José Raúl Vera, rehusó utilizar la asistencia médica que puso a su disposición el obispo titular de la Diócesis local, Hilario González.

En lugar de ello, prefirió recurrir a sus habilidades como homeópata, informó a VANGUARDIA su asistente, Jackie Campbell, al ofrecer nuevos detalles sobre el accidente, ocurrido en una de las esquinas del cruce de Hidalgo y Ramos Arizpe, a media cuadra de su domicilio, en el Centro Histórico de la ciudad.

En atención a la inquietud mostrada por los fieles tras el incidente, dio a conocer que el prelado solo necesitará unos días de reposo, lo que prácticamente no afectará sus compromisos y actividades regulares.

“Esta mañana amaneció con dolor”, pero pudo realizar su habitual aseo personal; “seguirá con homeopatía”, refirió Campbell Dávila.

Siendo ingeniero químico, el obispo posee la subespecialidad en homeopatía, de manera que no es afecto a consultar a los médicos alópatas ni a consumir los medicamentos que estos recetan, explicó.

La asistente compartió una fotografía para señalar el lugar exacto donde Vera López se tropezó con los bordes de una acera de lajas, sufriendo, entre otras lesiones, golpes en la frente, escoriaciones en las manos y cortes en la nariz a causa del impacto de sus lentes contra la superficie.