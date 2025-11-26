Maduro blande una espada en medio de las crecientes tensiones con Trump

Internacional
/ 26 noviembre 2025
    Maduro blande una espada en medio de las crecientes tensiones con Trump
    El discurso se produjo en un momento en que Trump ha criticado repetidamente las operaciones de tráfico de drogas en Venezuela. FOTO: AP

El dictador fue filmado vistiendo un uniforme militar y blandiendo el arma frente a una multitud de miles de personas en la capital, Caracas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, blandió una espada y prometió defender “cada centímetro” de su país en una maniobra teatral durante las crecientes tensiones con el presidente Trump.

El dictador fue filmado vistiendo un uniforme militar y blandiendo el arma frente a una multitud de miles de personas en la capital, Caracas, en una ceremonia conmemorativa del 200 aniversario de la entrega de la Espada del Perú al héroe de la independencia sudamericana Simón Bolívar.

TE PUEDE INTERESAR: Putin desafía a Trump e insiste en que no ha hecho ninguna concesión para poner fin a la guerra

“Debemos estar preparados para defender cada centímetro de esta bendita tierra de la amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga. La patria es sagrada, la patria debe ser respetada”, declaró Maduro, según una traducción de Sky News.

No mencionó directamente a Trump, y en su lugar lanzó una vaga advertencia sobre “nuevas amenazas imperiales de la extrema derecha internacional”.

Sin embargo, el discurso se produjo en un momento en que Trump ha criticado repetidamente las operaciones de tráfico de drogas en Venezuela.

Hasta el momento, al menos 80 personas han muerto en una serie de ataques contra barcos en aguas internacionales acusados de traer drogas a Estados Unidos, muchos de los cuales habían partido de Venezuela.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como el líder legítimo de Venezuela. Observadores internacionales también afirman que su elección del año pasado —la tercera— no fue ni libre ni justa.

Sin embargo, los aliados de Maduro han acusado a Estados Unidos de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y amenazar la soberanía de Venezuela en un intento de tomar el control de las vastas reservas de petróleo y gas natural del país.

“Quieren las reservas de petróleo y gas de Venezuela. A cambio de nada, sin pagar. Quieren el oro de Venezuela”, declaró recientemente a la prensa la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

Es la última maniobra excéntrica de Maduro.

El martes, fue filmado aparentemente copiando los movimientos característicos del presidente Trump mientras bailaba un remix de sus propios lemas de paz durante una manifestación estudiantil en Caracas.

Y la semana pasada, cantó “Imagine” de John Lennon en un mitín mientras pedía la paz con Estados Unidos.

Temas


Crisis Política
Guerras
A20

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

true

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La mayoría de denuncias por agresiones de género corresponden a reincidencias.

Coahuila registra más de 19 mil agresores seriales de mujeres cada año
El megabloqueo de este lunes se derivó de la crisis de inseguridad que denuncian los transportistas de carga.

Sin afectaciones en Coahuila por megabloqueo carretero en el país
Coatlicue, la supercomputadora mexicana, será la más potente de Latinoamérica. Conoce su capacidad, inversión, beneficios y el impacto que tendrá en innovación, ciencia y decisiones públicas.

Presentan a ‘Coatlicue’, la Supercomputadora Mexicana más poderosa de América Latina en la Mañanera
Hay al menos ocho inversionistas interesados en la adquisición de la empresa acerera.

Estiman para enero de 2026 posible subasta de AHMSA
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales busca frenar el acaparamiento, evitar especulación y garantizar el derecho humano al agua, según la presidenta Claudia Sheinbaum

Sheinbaum busca poner fin al acaparamiento de Agua con reforma a la Ley... ‘Eso se acabó’

El gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presuntos vínculos con tráfico de combustible y armas; la FGR formalizó su acuerdo como testigo colaborador en la investigación

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; acuerda colaborar como testigo protegido
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Pensión del Bienestar... quiénes reciben el pago de 6 mil 200 pesos este 26 y 27 de noviembre, según el calendario oficial
Rumor. El posible regreso de La Voz México a Televisa desata especulaciones sobre el fichaje de los coaches estelares.

Televisa sacude redes con rumores: ‘La Voz México’ volvería en 2026 con Danna Paola al frente