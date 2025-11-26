Maduro blande una espada en medio de las crecientes tensiones con Trump

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, blandió una espada y prometió defender “cada centímetro” de su país en una maniobra teatral durante las crecientes tensiones con el presidente Trump.

El dictador fue filmado vistiendo un uniforme militar y blandiendo el arma frente a una multitud de miles de personas en la capital, Caracas, en una ceremonia conmemorativa del 200 aniversario de la entrega de la Espada del Perú al héroe de la independencia sudamericana Simón Bolívar.

“Debemos estar preparados para defender cada centímetro de esta bendita tierra de la amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga. La patria es sagrada, la patria debe ser respetada”, declaró Maduro, según una traducción de Sky News.

No mencionó directamente a Trump, y en su lugar lanzó una vaga advertencia sobre “nuevas amenazas imperiales de la extrema derecha internacional”.

Sin embargo, el discurso se produjo en un momento en que Trump ha criticado repetidamente las operaciones de tráfico de drogas en Venezuela.

Hasta el momento, al menos 80 personas han muerto en una serie de ataques contra barcos en aguas internacionales acusados de traer drogas a Estados Unidos, muchos de los cuales habían partido de Venezuela.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como el líder legítimo de Venezuela. Observadores internacionales también afirman que su elección del año pasado —la tercera— no fue ni libre ni justa.

Sin embargo, los aliados de Maduro han acusado a Estados Unidos de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y amenazar la soberanía de Venezuela en un intento de tomar el control de las vastas reservas de petróleo y gas natural del país.

“Quieren las reservas de petróleo y gas de Venezuela. A cambio de nada, sin pagar. Quieren el oro de Venezuela”, declaró recientemente a la prensa la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

Es la última maniobra excéntrica de Maduro.

El martes, fue filmado aparentemente copiando los movimientos característicos del presidente Trump mientras bailaba un remix de sus propios lemas de paz durante una manifestación estudiantil en Caracas.

Y la semana pasada, cantó “Imagine” de John Lennon en un mitín mientras pedía la paz con Estados Unidos.