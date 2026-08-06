$!Saltillo: Abre UAdeC inscripciones para cursos de idiomas del semestre agosto-diciembre 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Idiomas Unidad Saltillo, abrió el proceso de inscripción para los cursos de lenguas correspondientes al periodo agosto-diciembre de 2026, dirigidos a niñas, niños, adolescentes, adultos, integrantes de la comunidad universitaria y público en general. Durante una rueda de prensa, el director del Centro de Idiomas Saltillo, Hernán Valdés Ramos, informó que la oferta académica incluye cursos de inglés, alemán, francés, italiano, chino mandarín y español para extranjeros, con el propósito de fortalecer las competencias lingüísticas de estudiantes, profesionistas y personas interesadas en aprender un segundo idioma.

DOS MODALIDADES DISPONIBLES Las clases entre semana se impartirán del 17 de agosto al 15 de octubre de 2026. El periodo de inscripciones será del 10 al 14 de agosto, en un horario de 008:30 a 19:30 horas, tanto en las instalaciones del Centro de Idiomas como a través de la plataforma www.uadec.mx/idiomas. Para los grupos Kids y Teens, las sesiones se desarrollarán de lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 horas. En el caso de los adultos, habrá horarios matutinos de 07:00 a 09:00, 08:00 a 10:00, 9:00 a 11:00 y 11:00 a 13:00 horas, además de turnos vespertinos de 14:00 a 16:00, 16:00 a 18:00, 18:00 a 20:00 y 19:00 a 21:00 horas. Las personas que requieran examen de ubicación podrán presentarlo del 10 al 13 de agosto, con un costo de 100 pesos en efectivo. Las aplicaciones se realizarán a las 10:00, 12:00, 16:00 y 17:30 horas.

Posteriormente se abrirá el periodo de inscripción para los cursos sabatinos, que se desarrollarán del 29 de agosto al 12 de diciembre de 2026. El registro estará disponible del 24 al 28 de agosto, de 8:30 a 19:30 horas, de manera presencial y mediante el portal institucional. En esta modalidad, los grupos Kids y Teens asistirán de 09:00 a 13:00 horas, mientras que los adultos tendrán clases de 09:00 a 14:00 horas. El examen de ubicación se aplicará del 24 al 27 de agosto, también con un costo de 100 pesos y en los horarios de 10:00, 12:00, 16:00 y 17:30 horas.

Las cuotas de inscripción para ambos esquemas serán de 915 pesos para niñas, niños, adolescentes, estudiantes y trabajadores de la UAdeC; mil 560 pesos para adultos externos; mil 362 pesos para egresados de la Universidad con credencial vigente; mil 362 pesos para otros idiomas y mil 144 pesos para egresados con credencial que opten por alguno de estos cursos.

Las personas interesadas pueden solicitar información en los teléfonos (844) 416 50 83 y (844) 675 85 44, consultar la página de Facebook Idiomas UAdeC o ingresar al portal del Centro de Idiomas.

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