Saltillo: aficionados y coleccionistas disfrutan de jornada de intercambio de estampitas en la Ruta Recreativa

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    Saltillo: aficionados y coleccionistas disfrutan de jornada de intercambio de estampitas en la Ruta Recreativa
    Las y los asistentes intercambiaron estampitas para avanzar en sus colecciones. CORTESIA

La actividad reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos aficionados al coleccionismo

Dentro de la Ruta Recreativa, decenas de niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en el intercambio de estampitas del fútbol internacional organizado por el Gobierno Municipal de Saltillo.

La actividad congregó a aficionados y coleccionistas en un entorno de convivencia familiar y recreación comunitaria, como se caracteriza este paseo dominical.

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Los asistentes se dieron cita desde temprana hora en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez. Al lugar llevaron sus álbumes y estampitas repetidas, con la finalidad de intercambiarlas con otros participantes.

La jornada permitió que los participantes pudieran a través del intercambio estampas que no tenían en su colección, demás de fortalecer la convivencia entre personas con intereses afines.

Durante la actividad se observó una importante participación de familias, grupos de amistades y coleccionistas de distintas edades, quienes recorrieron el área de intercambio en busca de estampas específicas, propiciando un ambiente de integración social y sana convivencia intergeneracional.

$!Las y los asistentes intercambiaron estampitas para avanzar en sus colecciones.
Las y los asistentes intercambiaron estampitas para avanzar en sus colecciones. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que esta dinámica continuará en próximas ediciones de la Ruta Recreativa, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana y brindar espacios accesibles y seguros para el desarrollo de actividades recreativas y culturales.

Además del intercambio de estampitas, las y los asistentes tuvieron acceso a diversos servicios gratuitos instalados como parte de las actividades complementarias de la jornada.

SERVICIOS GRATUITOS

La Dirección de Salud Pública Municipal ofreció detecciones de diabetes e hipertensión, así como revisiones médicas generales. De igual manera, se brindaron servicios gratuitos de vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas, con la finalidad de promover la tenencia responsable de animales de compañía.

Por su parte, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron actividades de proximidad social y entregaron rosas a madres de familia con motivo de la conmemoración del Día de las Madres.

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Asimismo, personal de la Cruz Roja Delegación Saltillo impartió cursos gratuitos de primeros auxilios dirigidos a las y los asistentes.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para participar en la Ruta Recreativa, que se lleva a cabo todos los domingos sobre el bulevar Venustiano Carranza, en un horario de 7:00 a 12:00 horas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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