Saltillo: aficionados y coleccionistas disfrutan de jornada de intercambio de estampitas en la Ruta Recreativa

Dentro de la Ruta Recreativa, decenas de niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en el intercambio de estampitas del fútbol internacional organizado por el Gobierno Municipal de Saltillo. La actividad congregó a aficionados y coleccionistas en un entorno de convivencia familiar y recreación comunitaria, como se caracteriza este paseo dominical.

Los asistentes se dieron cita desde temprana hora en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez. Al lugar llevaron sus álbumes y estampitas repetidas, con la finalidad de intercambiarlas con otros participantes. La jornada permitió que los participantes pudieran a través del intercambio estampas que no tenían en su colección, demás de fortalecer la convivencia entre personas con intereses afines. Durante la actividad se observó una importante participación de familias, grupos de amistades y coleccionistas de distintas edades, quienes recorrieron el área de intercambio en busca de estampas específicas, propiciando un ambiente de integración social y sana convivencia intergeneracional.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que esta dinámica continuará en próximas ediciones de la Ruta Recreativa, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana y brindar espacios accesibles y seguros para el desarrollo de actividades recreativas y culturales. Además del intercambio de estampitas, las y los asistentes tuvieron acceso a diversos servicios gratuitos instalados como parte de las actividades complementarias de la jornada. SERVICIOS GRATUITOS La Dirección de Salud Pública Municipal ofreció detecciones de diabetes e hipertensión, así como revisiones médicas generales. De igual manera, se brindaron servicios gratuitos de vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas, con la finalidad de promover la tenencia responsable de animales de compañía. Por su parte, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron actividades de proximidad social y entregaron rosas a madres de familia con motivo de la conmemoración del Día de las Madres.

Asimismo, personal de la Cruz Roja Delegación Saltillo impartió cursos gratuitos de primeros auxilios dirigidos a las y los asistentes. El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para participar en la Ruta Recreativa, que se lleva a cabo todos los domingos sobre el bulevar Venustiano Carranza, en un horario de 7:00 a 12:00 horas.

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