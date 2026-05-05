¿Cómo funciona el álbum digital del Mundial 2026 y cómo conseguir sobres gratis en la app de Panini?

La fiebre por coleccionar estampas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya no se limita al papel. La editorial Panini lanzó su álbum digital oficial, una alternativa gratuita que replica la experiencia tradicional, pero añade dinámicas pensadas para el uso diario desde el celular. Aquí te explicamos, paso a paso, cómo descargarlo, conseguir sobres sin costo y aprovechar todas sus funciones. ¿Cómo descargar el álbum digital? El acceso al álbum digital se realiza mediante la aplicación FIFA Panini Collection, disponible de forma gratuita para dispositivos Android y iOS. El proceso es sencillo:

- Descargar la app desde la tienda correspondiente. - Crear una cuenta con correo electrónico. - Confirmar el registro. - Ingresar al álbum digital. - Abrir los primeros sobres gratuitos. Una vez dentro, el usuario puede navegar entre secciones como su colección, el área de sobres y el sistema de intercambios. La interfaz está diseñada para seguir el progreso de forma clara, mostrando cuántas estampas faltan y cuáles están repetidas.

¿Cómo conseguir sobres gratis todos los días? El sistema de recompensas es uno de los principales atractivos. Cada usuario puede abrir hasta cuatro sobres diarios, aunque la base gratuita incluye al menos dos paquetes al día. Cada sobre contiene cinco estampas digitales de selecciones, jugadores y contenido especial del torneo. Además, existen varias formas de aumentar la cantidad de sobres: Códigos promocionales: Panini y marcas asociadas liberan claves que se canjean dentro de la app. Algunos activos incluyen: ALBUMPANINI26, ALLTHEFEELS, COCACOLAFANS, FIFA2026PLAY, GIFTWC26PACK y PANINICOLLECT. Promociones con Coca-Cola: ciertos productos incluyen códigos adicionales. Retos dentro de la app: completar objetivos desbloquea recompensas. Sobres acumulados: si no se abren en el día, pueden guardarse para después.

Instagram

Intercambios y cómo completar la colección Al igual que en el formato físico, las estampas repetidas forman parte del proceso. La diferencia es que aquí se pueden intercambiar de forma más ágil: - Intercambio internacional con usuarios de otros países. - Grupos privados para negociar estampas específicas. - Canjes rápidos dentro de la plataforma. La colección digital es la más amplia en la historia de Panini, impulsada por la expansión del Mundial a 48 selecciones. Esto incrementa la variedad de jugadores, escudos y categorías especiales.

Instagram

¿Y el álbum físico? Para quienes prefieren el formato tradicional, el álbum físico también está disponible en tiendas y supermercados en México. Hay varias opciones: Álbum pasta suave: 99 pesos. Álbum pasta dura: 349 pesos. Sobre individual: 25 pesos. Caja con 10 sobres: 250 pesos. Caja con 100 sobres: 2,500 pesos. Cada sobre físico incluye siete estampas y, en algunos casos, códigos que pueden usarse en la versión digital, conectando ambas experiencias. Una colección sin límite de papel El álbum digital permite seguir coleccionando sin depender de la compra constante de sobres físicos. Con recompensas diarias, códigos y dinámicas dentro de la app, los usuarios pueden avanzar de forma constante y gratuita. Así, la búsqueda de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé se traslada al entorno digital, en una experiencia que combina colección, interacción y seguimiento del torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Publicidad