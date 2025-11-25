Saltillo: Alumno armado provoca nuevo conflicto en la UAdeC; van tres en el año

Saltillo
/ 25 noviembre 2025
    Saltillo: Alumno armado provoca nuevo conflicto en la UAdeC; van tres en el año
    La Unidad Camporredondo ha registrado tres riñas en lo que va del año. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Un estudiante del Cecytec ingresó con arma blanca a las instalaciones y amenazó a alumnos, pero logró escapar antes de la llegada de la policía

La Universidad Autónoma de Coahuila confirmó una nueva riña en la Unidad Camporredondo, la tercera en lo que va del año, lo que llevó a las autoridades a anunciar medidas adicionales de seguridad.

El secretario general, Víctor Sánchez, informó que el conflicto ocurrió el pasado jueves entre alumnos de la Preparatoria 1 y un joven identificado como estudiante del Cecytec, quien habría ingresado al plantel portando un arma blanca con la que amenazó a varios estudiantes.

El personal de la preparatoria alertó de inmediato a los guardias y notificó a las corporaciones municipales mediante grupos de seguridad, aunque el agresor abandonó el campus antes de que llegaran las autoridades.

La universidad ya presentó una denuncia ante la Policía Municipal y distribuyó la imagen del joven entre el personal de vigilancia para impedirle el acceso. Desde el viernes, la corporación realiza rondines en el área, esquema que continuará en los próximos días.

Sánchez señaló que los estudiantes involucrados enfrentarán sanciones y advirtió que quienes reincidan podrían causar baja definitiva.

Las riñas anteriores han derivado en la expulsión de cinco jóvenes —tres en el primer incidente y dos en el segundo—, además de cuatro sancionados en el primer caso.

Ante el incremento de incidentes, la UAdeC analiza reforzar sus protocolos de ingreso, incluso la posibilidad de retomar un sistema de credencialización para controlar el acceso al campus.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

