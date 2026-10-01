Saltillo: Anuncian Macro Brigada de Salud en la UAAAN
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En alianza con el DIF Saltillo, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro ofrecerá atención médica integral, servicios de belleza, becas de capacitación y un programa de canje de reciclaje por despensa
Con el objetivo de promover el bienestar integral y el cuidado comunitario, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), en coordinación con el Ayuntamiento de Saltillo y el DIF Municipal, llevará a cabo la Macro Brigada de Salud UAAAN.
El evento se realizará el próximo martes 6 de octubre, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, teniendo como sede las instalaciones del edificio La Gloria, ubicado en calzada Antonio Narro #1923, colonia Buenavista.
OFERTA DE SERVICIOS GRATUITOS
Durante la jornada, las y los asistentes podrán acceder sin costo a una amplia gama de atenciones especializadas:
Servicios de salud preventiva e integral: Evaluación de medicina preventiva, toma de signos vitales y glicemia, pruebas rápidas de VIH/ITS, esquemas de vacunación y atención óptica.
Unidad Móvil “Amor en movimiento”: Consultas de optometría, audiometría, atención dental, así como mediciones con glucómetro y baumanómetro.
Prevención de Adicciones: Asesoría y acompañamiento a través del programa “Vive libre sin drogas”.
Imagen personal y Capacitación: Corte de cabello, aplicación de gelish e información para la obtención de becas para cursos del ICATEC.
Como parte de las acciones de apoyo a la economía familiar y fomento al reciclaje, la brigada incluirá la iniciativa Mercadito DIF Saltillo, en la cual los ciudadanos podrán acudir a canjear sus materiales reciclables por productos de limpieza y alimentos de la canasta básica.
REQUISTOS DE ATENCIÓN
Para acceder a cualquiera de los servicios, los interesados deberán presentar un juego de papelería en copia por cada atención requerida:
Copia de credencial del INE vigente, copia de comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a 3 meses), copia de la CURP, en caso de menores de edad: Copia de la CURP del menor.