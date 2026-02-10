Saltillo: Arrancan en junio obras de canalización del arroyo del Cuatro

Saltillo
/ 10 febrero 2026
    Saltillo: Arrancan en junio obras de canalización del arroyo del Cuatro
    Autoridades ya cuentan con un plan de obra para comenzar con los trabajos sobre el arroyo del Cuatro. Archivo

Esta acción forma parte del plan para evitar inundaciones sobre todo en el norte de la ciudad

Los trabajos para la canalización del arroyo del Cuatro estarán comenzando en junio de este año, dio a conocer la recién constituida Asociación Grupal Unidos por el Agua (AGUA), integrada por vecinos afectados por inundaciones en Saltillo.

A inicios de este año, vecinos de diversas colonias, principalmente ubicadas al norte y norponiente de la ciudad, manifestaron su inconformidad, ya que, a pesar de que el proyecto de canalización de los arroyos contaba con presupuesto asignado, el Gobierno de Coahuila no había definido un calendario para el arranque de los trabajos.

TE PUEDE INTERESAR: Fuertes lluvias y vientos provocan inundaciones y daños en Saltillo y Ramos Arizpe (videos)

Luego de una reunión celebrada en semanas recientes, integrantes de la asociación informaron que las autoridades confirmaron que el proyecto iniciará con el cuarto tramo proyectado, el cual contempla obras de canalización entre el arroyo Ceballos y el bulevar José Musa de León. De acuerdo con los vecinos, al tratarse del tramo más corto, permitiría resolver hasta el 80 por ciento de la problemática.

$!Cada vez que llueve con fuerza, la zona norte de la ciudad sufre de inundaciones.
Cada vez que llueve con fuerza, la zona norte de la ciudad sufre de inundaciones. Archivo

En detalle, explicaron que uno de los procesos pendientes, ya en su etapa final, es la formalización de acuerdos con los propietarios de los predios por donde cruzará la obra, cuya longitud total será de 6.5 kilómetros. En ese sentido, se confirmó que espacios como el Club Campestre realizarán aportaciones para que el proyecto pueda concretarse.

Este procedimiento, al menos en lo correspondiente al tramo inicial, está programado para el mes de marzo. Posteriormente, entre abril y mayo, las autoridades lanzarán la licitación para convocar a las empresas proveedoras.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: sectores inundados, catalogados con riesgo ‘bajo’ o ‘muy bajo’

De acuerdo con la información proporcionada, será en junio de este mismo año cuando, tras el fallo de la licitación, inicien los trabajos de construcción. Se estima que la obra concluya en junio de 2028, por lo que su ejecución se prolongaría por al menos dos años.

Por su parte, la asociación AGUA confirmó que ya se encuentra formalmente constituida como asociación civil y que, hasta el momento, ha logrado integrar a vecinos de al menos 19 colonias de Saltillo, incluyendo zonas del sur de la ciudad, como Lomas de Lourdes, que se sumaron recientemente.

TE PUEDE INTERESAR: Atiende Ayuntamiento de Saltillo vialidades para prevenir inundaciones

Finalmente, la organización hizo un llamado a la ciudadanía saltillense a integrarse a la asociación, con el objetivo de dar mayor visibilidad a las problemáticas relacionadas con inundaciones que afectan a la capital coahuilense.

