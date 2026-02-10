Saltillo: Arrancan en junio obras de canalización del arroyo del Cuatro

Los trabajos para la canalización del arroyo del Cuatro estarán comenzando en junio de este año, dio a conocer la recién constituida Asociación Grupal Unidos por el Agua (AGUA), integrada por vecinos afectados por inundaciones en Saltillo.

A inicios de este año, vecinos de diversas colonias, principalmente ubicadas al norte y norponiente de la ciudad, manifestaron su inconformidad, ya que, a pesar de que el proyecto de canalización de los arroyos contaba con presupuesto asignado, el Gobierno de Coahuila no había definido un calendario para el arranque de los trabajos.

Luego de una reunión celebrada en semanas recientes, integrantes de la asociación informaron que las autoridades confirmaron que el proyecto iniciará con el cuarto tramo proyectado, el cual contempla obras de canalización entre el arroyo Ceballos y el bulevar José Musa de León. De acuerdo con los vecinos, al tratarse del tramo más corto, permitiría resolver hasta el 80 por ciento de la problemática.