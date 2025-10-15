Saltillo: Avanza 30 por ciento recarpeteo del bulevar Madero; concluirá en noviembre

Durante la supervisión de la obra de recarpeteo en el bulevar Francisco I. Madero, el alcalde Javier Díaz González informó que los trabajos presentan un avance de entre 25 y 30 por ciento, con la proyección de concluir antes del mes de noviembre, en Saltillo.

“Son más de 7 millones de pesos los que se están invirtiendo en esta obra que beneficiará a miles de saltillenses que transitan todos los días por esta vialidad”, comentó el edil. Añadió que se prevé entregarla “máximo en cuatro semanas, antes del primer informe de gobierno”.

El recarpeteo abarca el tramo que conecta colonias como Álamo I, II y III, así como Diana Laura y sectores del surponiente. “Esta obra interconecta todo el sur de nuestro municipio. Es una vialidad muy transitada por la gente que viene de Teresitas, del Refugio o del oriente por Emilio Arizpe de la Maza”, dijo.