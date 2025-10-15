Saltillo: Avanza 30 por ciento recarpeteo del bulevar Madero; concluirá en noviembre
Se invierten más de 7 millones de pesos; Obras Públicas reporta más de 52 mil baches atendidos en todo Saltillo
Durante la supervisión de la obra de recarpeteo en el bulevar Francisco I. Madero, el alcalde Javier Díaz González informó que los trabajos presentan un avance de entre 25 y 30 por ciento, con la proyección de concluir antes del mes de noviembre, en Saltillo.
“Son más de 7 millones de pesos los que se están invirtiendo en esta obra que beneficiará a miles de saltillenses que transitan todos los días por esta vialidad”, comentó el edil. Añadió que se prevé entregarla “máximo en cuatro semanas, antes del primer informe de gobierno”.
El recarpeteo abarca el tramo que conecta colonias como Álamo I, II y III, así como Diana Laura y sectores del surponiente. “Esta obra interconecta todo el sur de nuestro municipio. Es una vialidad muy transitada por la gente que viene de Teresitas, del Refugio o del oriente por Emilio Arizpe de la Maza”, dijo.
El alcalde destacó que además de esta intervención, se trabaja en otros puntos de la ciudad. “En el norte se avanza en José María Rodríguez, y en el poniente, por la Saltillo 2000, La Gloria y La Valencia, donde en algunos casos no es recarpeteo sino pavimentación completa”, agregó.
Por su parte, el director de Obras Públicas, Antonio Nerio, recordó que las cuadrillas municipales han atendido hasta ahora 52 mil baches, cifra derivada del deterioro del pavimento tras las lluvias atípicas de los últimos meses. “En muchos casos ya no se puede seguir bacheando sobre lo bacheado; por eso estamos haciendo recarpeteos generales que duren más años”, dijo.
Nerio señaló que este año la inversión total en materiales, contratos externos y equipo supera los 50 millones de pesos. “Podríamos hablar de hasta 60 millones si consideramos la mano de obra, la compra de compactadoras, barredoras y la renta de tres camiones adicionales para reforzar las cuadrillas”, puntualizó.
Además, mencionó que la selladora de grietas —que tenía años sin usarse— volvió a operar para prevenir daños mayores. “Se utiliza cuando el asfalto está completamente seco; ayuda a evitar que una grieta se convierta en bache”, dijo.
El funcionario adelantó que el programa de rehabilitación de vialidades continuará como prioridad en el presupuesto 2026, junto con obras de pavimentación, drenaje, agua potable y electrificación en distintos sectores del municipio.