Saltillo: baches ponen en riesgo a automovilistas en paso inferior del libramiento Flores Tapia

Saltillo
/ 16 diciembre 2025
    Saltillo: baches ponen en riesgo a automovilistas en paso inferior del libramiento Flores Tapia
    El paso inferior presenta daños severos en la carpeta asfáltica sin atención por parte de las autoridades. FOTO: VANGUARDIA/HÉCTOR GARCÍA

El deterioro del pavimento obliga a maniobras peligrosas en un punto clave de conexión hacia el norte de Saltillo

Conductores y vecinos de la región sureste han manifestado su preocupación por el avanzado deterioro del pavimento en el paso inferior del puente del libramiento Óscar Flores Tapia, un punto clave para la conectividad local.

Los daños en la carpeta asfáltica se concentran en el acceso que conecta hacia el norte de Saltillo, lo que obliga a los automovilistas a realizar maniobras bruscas para evitar afectaciones en sus vehículos.

$!Los automovilistas deben reducir la velocidad y esquivar baches para evitar daños a sus vehículos.
Los automovilistas deben reducir la velocidad y esquivar baches para evitar daños a sus vehículos. FOTO: VANGUARDIA/HÉCTOR GARCÍA

“Es un peligro constante, sobre todo por las noches, porque los baches no se ven y uno puede perder el control o tronar una llanta”, señaló un automovilista que utiliza esta vialidad de manera diaria.

La problemática se ha agravado debido al incremento del flujo vehicular en la zona, derivado de la reciente ampliación de la vialidad Los Pastores, lo que mantiene saturado este punto de acceso.

Cabe recordar que hace apenas unas semanas se estableció un convenio de colaboración mediante el cual el municipio de Ramos Arizpe asumió formalmente la responsabilidad de brindar mantenimiento preventivo y correctivo a este tramo.

El mal estado del camino no solo representa un riesgo de accidentes viales, sino que también genera retrasos significativos para quienes se dirigen a las zonas industriales de la zona metropolitana.

Ante la falta de atención, usuarios de la vía hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que se cumpla con lo pactado y se implemente un programa de bacheo profundo o recarpeteo.

$!El flujo vehicular pesado acelera el deterioro del tramo afectado.
El flujo vehicular pesado acelera el deterioro del tramo afectado. FOTO: VANGUARDIA/HÉCTOR GARCÍA

“No queremos que ocurra un accidente mayor para que entonces sí vengan a tapar los baches; pedimos que se tomen cartas en el asunto”, concluyó el reporte ciudadano.

Hasta el momento, las cuadrillas de servicios primarios no se han presentado en el sitio, mientras el deterioro del paso inferior continúa avanzando bajo la presión constante del tráfico pesado y ligero.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

