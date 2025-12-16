Saltillo: baches ponen en riesgo a automovilistas en paso inferior del libramiento Flores Tapia

Los daños en la carpeta asfáltica se concentran en el acceso que conecta hacia el norte de Saltillo, lo que obliga a los automovilistas a realizar maniobras bruscas para evitar afectaciones en sus vehículos.

Conductores y vecinos de la región sureste han manifestado su preocupación por el avanzado deterioro del pavimento en el paso inferior del puente del libramiento Óscar Flores Tapia, un punto clave para la conectividad local.

“Es un peligro constante, sobre todo por las noches, porque los baches no se ven y uno puede perder el control o tronar una llanta”, señaló un automovilista que utiliza esta vialidad de manera diaria.

La problemática se ha agravado debido al incremento del flujo vehicular en la zona, derivado de la reciente ampliación de la vialidad Los Pastores, lo que mantiene saturado este punto de acceso.

Cabe recordar que hace apenas unas semanas se estableció un convenio de colaboración mediante el cual el municipio de Ramos Arizpe asumió formalmente la responsabilidad de brindar mantenimiento preventivo y correctivo a este tramo.

El mal estado del camino no solo representa un riesgo de accidentes viales, sino que también genera retrasos significativos para quienes se dirigen a las zonas industriales de la zona metropolitana.

Ante la falta de atención, usuarios de la vía hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que se cumpla con lo pactado y se implemente un programa de bacheo profundo o recarpeteo.

