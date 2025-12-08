Saltillo busca reforzar la cultura vial con cruceros temáticos
La estrategia busca prevenir accidentes y fomentar la conducción responsable
Como parte de las acciones permanentes para promover la cultura vial y reducir accidentes, el Gobierno Municipal de Saltillo continúa implementando los cruceros temáticos en distintos puntos de la ciudad, iniciativa impulsada con el respaldo del alcalde Javier Díaz González.
La estrategia se desarrolla de manera coordinada entre el Instituto Municipal de la Juventud y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos elementos trabajan conjuntamente para sensibilizar a conductores y peatones sobre la importancia de la conducción responsable.
En las más recientes ediciones, jóvenes voluntarios y agentes de la corporación estuvieron presentes en el cruce del Periférico Luis Echeverría y Prolongación Urdiñola, al sur de la ciudad, así como en el Centro Histórico, específicamente en la intersección de Allende y Aldama, donde se registra un constante flujo vehicular.
Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, destacó que el propósito central de los cruceros temáticos es concientizar a la ciudadanía, fortalecer la cultura de la seguridad vial y contribuir a disminuir el número de accidentes automovilísticos en la ciudad.
Durante la actividad, se entregan folletos informativos a las y los automovilistas que transitan por las zonas intervenidas y se difunden mensajes de prevención como: “Si tomaste, entrega las llaves, no tu vida”, “Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección”, “Después de la fiesta el riesgo no acaba”, “Manejar borracho es la peor decisión” y “Tu vida no es un juego”, entre otros.
El Ayuntamiento reiteró que estas acciones continuarán realizándose en diferentes sectores de Saltillo para fortalecer la educación vial y promover decisiones responsables entre la población.