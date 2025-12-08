Saltillo busca reforzar la cultura vial con cruceros temáticos

Como parte de las acciones permanentes para promover la cultura vial y reducir accidentes, el Gobierno Municipal de Saltillo continúa implementando los cruceros temáticos en distintos puntos de la ciudad, iniciativa impulsada con el respaldo del alcalde Javier Díaz González.

La estrategia se desarrolla de manera coordinada entre el Instituto Municipal de la Juventud y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos elementos trabajan conjuntamente para sensibilizar a conductores y peatones sobre la importancia de la conducción responsable.

En las más recientes ediciones, jóvenes voluntarios y agentes de la corporación estuvieron presentes en el cruce del Periférico Luis Echeverría y Prolongación Urdiñola, al sur de la ciudad, así como en el Centro Histórico, específicamente en la intersección de Allende y Aldama, donde se registra un constante flujo vehicular.