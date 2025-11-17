Saltillo: callejones y arroyos se llenan de muebles viejos

Es común que sillones, colchones y otros muebles terminen abandonados en baldíos, arroyos y callejones de la ciudad, por lo que en esta temporada, cuando muchas familias aprovechan el aguinaldo y las ofertas del Buen Fin para renovar sus hogares, las autoridades insisten en la correcta disposición de los muebles viejos.

TE PUEDE INTERESAR: Lamentan fallecimiento de Alberto Leyva, exregidor morenista de Saltillo: ‘Un hombre brillante, leal y trabajador’

Emmanuel Olache, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, señaló que esta práctica refleja una falta de cultura y respeto por la ciudad.

“La gente no quiere gastar en llevar los muebles viejos a desecharlos de manera correcta”, comentó.

El Ayuntamiento informó que los muebles deben llevarse al relleno sanitario ubicado frente al Vivero Municipal, en la carretera a Torreón, kilómetro 8. Allí pueden dejar los muebles en la entrada o en un sitio seguro, y el personal se encarga de reubicarlos en las fosas correspondientes.

Olache enfatizó que estas malas prácticas no solo afectan la imagen urbana, sino que también pueden convertirse en focos de infección y atraer fauna nociva. También extendió el llamado a la ciudadanía para que denuncie en el momento a quienes sean sorprendidos tirando muebles al 072, Policía Ambiental 844 241 1000, a Ecología 844 414 4929, o mediante los chats y grupos de seguridad.

Asimismo, recordó que quienes tiren basura en la vía pública pueden recibir sanciones económicas por parte de los jueces municipales e incluso ser arrestados.