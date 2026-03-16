¿Cuándo sale el álbum Panini del Mundial 2026? Fecha oficial de preventa y detalles de la colección

La fiebre por la Copa del Mundo de 2026 ya comenzó fuera de la cancha. Panini reveló que la preventa oficial del álbum del Mundial 2026 arrancará el próximo 1 de abril, una noticia que encendió de inmediato a coleccionistas y aficionados que ya esperan uno de los productos más tradicionales de cada justa mundialista.

El anuncio cobra todavía mayor relevancia porque esta edición acompañará un torneo histórico: el Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, por lo que el álbum también apunta a romper parámetros respecto a versiones anteriores.

Diversos reportes coinciden en que el cuadernillo reunirá a las selecciones clasificadas, además de figuras emergentes, leyendas y momentos icónicos del certamen, en una colección global diseñada para marcar una nueva época entre los seguidores del futbol.

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De momento, la información confirmada por Panini gira en torno al inicio de la preventa, pero todavía no hay una fecha oficial de venta general ni un desglose completo sobre costos, número de sobres por caja o precio definitivo en todos los puntos de distribución.

Algunos medios especializados señalan que esos detalles serán anunciados más adelante por la propia marca.