¿Cuándo sale el álbum Panini del Mundial 2026? Fecha oficial de preventa y detalles de la colección

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Fútbol
/ 16 marzo 2026
    ¿Cuándo sale el álbum Panini del Mundial 2026? Fecha oficial de preventa y detalles de la colección
    Panini confirmó que la preventa del álbum oficial del Mundial 2026 comenzará el 1 de abril, en una edición que acompañará la histórica Copa del Mundo de FIFA con 48 selecciones. FOTO: LILI C. LUCIO/EL UNIVERSAL PUEBLA

Panini confirmó la fecha de arranque de la preventa del álbum oficial del Mundial 2026, una edición que acompañará el primer torneo de FIFA con 48 selecciones

La fiebre por la Copa del Mundo de 2026 ya comenzó fuera de la cancha. Panini reveló que la preventa oficial del álbum del Mundial 2026 arrancará el próximo 1 de abril, una noticia que encendió de inmediato a coleccionistas y aficionados que ya esperan uno de los productos más tradicionales de cada justa mundialista.

El anuncio cobra todavía mayor relevancia porque esta edición acompañará un torneo histórico: el Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, por lo que el álbum también apunta a romper parámetros respecto a versiones anteriores.

Diversos reportes coinciden en que el cuadernillo reunirá a las selecciones clasificadas, además de figuras emergentes, leyendas y momentos icónicos del certamen, en una colección global diseñada para marcar una nueva época entre los seguidores del futbol.

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De momento, la información confirmada por Panini gira en torno al inicio de la preventa, pero todavía no hay una fecha oficial de venta general ni un desglose completo sobre costos, número de sobres por caja o precio definitivo en todos los puntos de distribución.

Algunos medios especializados señalan que esos detalles serán anunciados más adelante por la propia marca.

La expectativa alrededor del álbum Panini del Mundial 2026 no es menor. Desde febrero ya se perfilaba una ventana de salida entre abril y mayo para México, una vez que avanzara la definición de selecciones participantes y la estrategia comercial del producto.

Ahora, con la preventa fechada para el 1 de abril, los aficionados ya tienen el primer gran día marcado en el calendario.

Además, la colección llega en un contexto inmejorable para el mercado mexicano, ya que México será una de las tres sedes de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá, lo que potencia el valor simbólico y comercial del álbum entre los seguidores del torneo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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