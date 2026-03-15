A menos de 87 días del Mundial, Saltillo enfrenta el reto de aceptar pagos digitales
Las herramientas de pago mediante aplicaciones no han crecido en México como sí ha ocurrido en otros países latinoamericanos
La adaptación de los negocios a pagos digitales, ya sea con tarjeta o sistemas NFC es otro de los retos a atender para las ciudades que atenderán turistas por la Copa del Mundo 2026 como es el caso de Saltillo.
Raquel Jiménez, quien es Customer Success Leader México en NielsenIQ, expuso que es una herramienta que en México se ha adaptado menos que otros países de América Latina.
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“El pago con aplicaciones ha venido en evolución pero todavía falta ese pedacito para cerrar la brecha porque evidentemente el extranjero no necesariamente quiere traer todo el efectivo por todos los temas que nos podemos imaginar.
“Ahí tenemos una oportunidad y desde luego el punto es capitalizarla porque el Mundial nos pone a la vista, pero México no va desde cero, nosotros ya estamos posicionados como uno de los destinos top 10 turísticos mundiales”, apuntó Jiménez.
Jiménez también apuntó que análisis hechos en países sede anteriores indican que el turismo no solo se concentra en las seis semanas que dura la Copa del Mundo, sino que continúa ascendiendo en los siguientes dos o tres años.
La especialista identificó que durante los mundiales hay tres sectores que crecen por encima del resto: electrónicos como pantallas, consumo masivo como cerveza y botanas, y hospitalidad como bares, restaurantes y hoteles.
Por su parte, el consultor de negocios Maurice Díaz comentó que los negocios tienen la oportunidad de ofrecer experiencias personalizadas entendiendo el perfil del visitante que acudirá a ciudades como Monterrey.
POSICIONAR SEDE A PESAR DE SEGURIDAD
Los especialistas también coincidieron en que Nuevo León tiene una oportunidad de posicionarse como un destino turístico a pesar de los escenarios de violencia que se presentan en otras ciudades de México.
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“Hoy tenemos un problema de percepción en el país. Por los sucesos de Guadalajara hace una semana nos empezaron a escribir de todas las ONG de Estados Unidos y creo que que mucha gente no entiende la distancia entre Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, pero creo que hoy es una oportunidad con la experiencia que le conocemos a la comunidad local y a la ciudadanía de Monterrey para cambiar las percepciones”, comentaron.
En ese sentido, Nuevo León tiene fortalezas como su gastronomía, la calidad de sus servicios y su oferta cultural para cambiar la percepción de los turistas.